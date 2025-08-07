Snow Man目黒蓮が出演するネピアプレミアムソフトシリーズ新TVCM放映決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■『ネピア営業目黒くん 「うちは、ネピアでした。」篇』は8月8日の「親孝行の日」に全国地上波で初回放映

Snow Manの目黒蓮がイメージキャラクターを務める“ネピア プレミアムソフト”シリーズの新TVCM『ネピア営業目黒くん 「うちは、ネピアでした。」篇』が、8月8日の「親孝行の日」に全国地上波で初回放映される。

新TVCMでは、ネピアの営業役の目黒が、久しぶりに帰省した実家で“ネピア プレミアムソフト ティシュ”を通して、あたり前だと思っていた母の愛情に改めて気づく様子が描かれている。身近な人への想いを改めて感じさせる、心温まるストーリーとなっている。

今回の撮影現場は、一軒家が舞台ということもあり、終始温かな雰囲気のなかで行われた。目黒は、両親役のふたりとの自然な掛け合いを大切にしながら、両親への感謝を丁寧に表現している。

また、TVCMの放映にあわせて、「家族や大切な人へ想いを贈る」をコンセプトにした『贈るネピア』が8月18日より公式ONLINE SHOPにて数量限定で販売される。

■新TVCMストーリー

舞台は、東京から電車で1時間ほど離れた郊外のとある家。スーツで久しぶりに帰省してきたネピア営業の目黒。連絡もなく急に帰ってきた目黒に「帰るなら言いなさいよ～」と言いながらもうれしそうにご飯を準備してくれる両親を眺めながら、目黒は幼少期を思い出す。

いつも帰宅に合わせて出来立てが食べられるよう、母親が夕食の準備をしてくれていたこと。部活を頑張る目黒が、いつでも冷たい麦茶が飲めるように深夜に補充してくれていたこと。家族のために毎日重い荷物を抱えて買い物をしてくれていたこと。いろいろな準備で忙しい朝も、出かける前にきちんとティシュを持たせてくれていたこと。

親元を離れる前には気づけなかった母親の愛情の数々を、目黒はふと思い返す。これらの回想シーンでは、学生時代の目黒役として、事務所の後輩である宮岡大愛が出演している。

親元を離れる前は気づけなかった母親の愛情を思い出す目黒。するとおかずをこぼしてしまった目黒に、母親は“ネピア プレミアムソフト”を差し出す。「ありがとね」と受け取りながらふと、当たり前に使っていた“ネピア プレミアムソフト”のやわらかさもきっと、家族を想って母親が選んだものなのだと気づく目黒。なにげない存在の大切さや、家族の愛情を改めて感じるストーリー。

特設サイト

https://e-nepia.com/campaign/cp2025.html

CM動画URL ※8月8日（金）22時公開予定

https://youtu.be/aCNjrYu4Z_g

ネピア公式X

https://x.com/e_nepia_