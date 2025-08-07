1周年を記念し新メニューや1周年記念グッズが登場！雲上の停車場

登山電車で行く温泉施設「雲上の停車場」が2025年8月8日にリニューアル1周年を迎えるにあたって、記念グッズの販売、カフェバーにて新メニューの販売を開始します。

雲上の停車場

所在地 ：長野県小諸市菱平762-2 菱野温泉常盤館内

営業時間：6:30〜22:30(最終入場 21:30)

外来入場：平日11:00〜16:00

土日祝日11:00〜14:30 (ゴールデンウィーク、8月、年末年始)

入場料 ：平日1,500円 土日祝日1,800円(ゴールデンウィーク、8月、年末年始)

「雲上の停車場」には、展望露天風呂「雲の助」、アウトドアサウナ「Sauna SpaceTOJIBA」、新設のカフェ「菱野の森のカフェ＆バー時刻表のない待合室」など様々な施設があります。

この夏は、全裸で景色を楽しめる展望台にある「常盤館」の展望露天風呂雲の助、800年の歴史ある、水温15℃の冷温泉の水風呂でクールダウンできる「薬師館」の浮島風呂で夏を快適に楽しめます。

【雲上の停車場1周年記念グッズ】

●登山電車アクリルキーホルダー

●登山電車切符型アクリルキーホルダー

カラー ：クリア／オレンジ

販売価格：各770円(税込)

発売日 ：2025年8月8日(金)11:00〜

販売場所：雲上の停車場売店、常盤館売店にて販売

登山電車アクリルキーホルダー

●TOJIBAオリジナルTシャツ2025

カラー ：WHITE／SUMI／HAZY NAVY

サイズ ：M L XL 2XL

販売価格：各5,500円(税込)

発売日 ：2025年8月中旬予定

販売場所：雲上の停車場売店にて販売

【雲上の停車場 新メニュー】

●新登場のご飯メニュー！

暑い夏や、サウナの後お風呂の後にぴったりなご飯ものメニュー登場！

香辛料を感じるスパイシーなメニュー3種類を楽しめます！

・香辛料たっぷりの ラムマーボーライス ルーローライス 各1,650円(税込)

・100時間カレー 1,430円(税込)

ラムマーボーライス

●新登場のドリンクメニュー

サウナドリンクを使用したクリームソーダや、長野県産の果物のソーダを使用したクリームソーダが登場！アイスクリームは長野県長門牧場さんバニラアイス！

・サウナクリームソーダ 1,320円(税込)

・長野県産の果物のクリームソーダ 各1,320円(税込)

りんご、桃、ブルベリー、シャインマスカット、巨峰、洋梨

・浅間コーラフロート 1320円(税込)

長野県産の果物のクリームソーダ

●夏のアイスクリーム、かき氷

雲上の夏の定番かき氷が期間限定で販売開始！

アイスクリームは長門牧場のバニラとチョコの2種類を用意しています！

・フロートかき氷 いちご、メロン、ブルーハワイ 各880円(税込)

・かき氷 いちご、メロン、ブルーハワイ 各550円(税込)

・長門牧場のアイスクリーム 各550円(税込)

【1周年記念！お得な割引サービス実施します！】

●雲上の停車場半額Days 2025年9月1日、3日〜5日

雲上の停車場1周年を記念しまして、入場料1500円のところを750円にて利用できます。

期間 ：2025年9月1日、3日〜5日

入場料：750円(税込)(中学生以上の方のみ適用、小学生は750円)

※他の割引サービスとの併用はできません。

●Sauna Space TOJIBA 利用料1,000円OFF

雲上の停車場1周年を記念しまして、利用料金4,400円のところを3,400円にて利用できます。

期間 ： 2025年9月1日、4日〜5日

料金 ： 3,400円(税込)

予約サイト： https://coubic.com/tojiba

※他の割引サービスとの併用はできません。

※予約のみの利用となります。

＜Sauna Space TOJIBA 施設概要＞

営業時間： 9:00〜21:00

2時間予約制 定員6名

第1部 9:00〜11:00

第2部 11:30〜13:30

第3部 14:00〜16:00

第4部 16:30〜18:30

第5部 19:00〜21:00

料金 ： 平日 4,400円

土日祝日 4,800円(ゴールデンウィーク、8月、年末年始)

※雲上の停車場入場料を含みます

URL ： https://tojiba-sauna.com/

Sauna Space TOJIBA

