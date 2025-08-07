1周年を記念し新メニューや1周年記念グッズが登場！雲上の停車場
登山電車で行く温泉施設「雲上の停車場」が2025年8月8日にリニューアル1周年を迎えるにあたって、記念グッズの販売、カフェバーにて新メニューの販売を開始します。
所在地 ：長野県小諸市菱平762-2 菱野温泉常盤館内
営業時間：6:30〜22:30(最終入場 21:30)
外来入場：平日11:00〜16:00
土日祝日11:00〜14:30 (ゴールデンウィーク、8月、年末年始)
入場料 ：平日1,500円 土日祝日1,800円(ゴールデンウィーク、8月、年末年始)
「雲上の停車場」には、展望露天風呂「雲の助」、アウトドアサウナ「Sauna SpaceTOJIBA」、新設のカフェ「菱野の森のカフェ＆バー時刻表のない待合室」など様々な施設があります。
この夏は、全裸で景色を楽しめる展望台にある「常盤館」の展望露天風呂雲の助、800年の歴史ある、水温15℃の冷温泉の水風呂でクールダウンできる「薬師館」の浮島風呂で夏を快適に楽しめます。
【雲上の停車場1周年記念グッズ】
●登山電車アクリルキーホルダー
●登山電車切符型アクリルキーホルダー
カラー ：クリア／オレンジ
販売価格：各770円(税込)
発売日 ：2025年8月8日(金)11:00〜
販売場所：雲上の停車場売店、常盤館売店にて販売
登山電車アクリルキーホルダー
●TOJIBAオリジナルTシャツ2025
カラー ：WHITE／SUMI／HAZY NAVY
サイズ ：M L XL 2XL
販売価格：各5,500円(税込)
発売日 ：2025年8月中旬予定
販売場所：雲上の停車場売店にて販売
【雲上の停車場 新メニュー】
●新登場のご飯メニュー！
暑い夏や、サウナの後お風呂の後にぴったりなご飯ものメニュー登場！
香辛料を感じるスパイシーなメニュー3種類を楽しめます！
・香辛料たっぷりの ラムマーボーライス ルーローライス 各1,650円(税込)
・100時間カレー 1,430円(税込)
ラムマーボーライス
●新登場のドリンクメニュー
サウナドリンクを使用したクリームソーダや、長野県産の果物のソーダを使用したクリームソーダが登場！アイスクリームは長野県長門牧場さんバニラアイス！
・サウナクリームソーダ 1,320円(税込)
・長野県産の果物のクリームソーダ 各1,320円(税込)
りんご、桃、ブルベリー、シャインマスカット、巨峰、洋梨
・浅間コーラフロート 1320円(税込)
長野県産の果物のクリームソーダ
●夏のアイスクリーム、かき氷
雲上の夏の定番かき氷が期間限定で販売開始！
アイスクリームは長門牧場のバニラとチョコの2種類を用意しています！
・フロートかき氷 いちご、メロン、ブルーハワイ 各880円(税込)
・かき氷 いちご、メロン、ブルーハワイ 各550円(税込)
・長門牧場のアイスクリーム 各550円(税込)
【1周年記念！お得な割引サービス実施します！】
●雲上の停車場半額Days 2025年9月1日、3日〜5日
雲上の停車場1周年を記念しまして、入場料1500円のところを750円にて利用できます。
期間 ：2025年9月1日、3日〜5日
入場料：750円(税込)(中学生以上の方のみ適用、小学生は750円)
※他の割引サービスとの併用はできません。
●Sauna Space TOJIBA 利用料1,000円OFF
雲上の停車場1周年を記念しまして、利用料金4,400円のところを3,400円にて利用できます。
期間 ： 2025年9月1日、4日〜5日
料金 ： 3,400円(税込)
予約サイト： https://coubic.com/tojiba
※他の割引サービスとの併用はできません。
※予約のみの利用となります。
＜Sauna Space TOJIBA 施設概要＞
営業時間： 9:00〜21:00
2時間予約制 定員6名
第1部 9:00〜11:00
第2部 11:30〜13:30
第3部 14:00〜16:00
第4部 16:30〜18:30
第5部 19:00〜21:00
料金 ： 平日 4,400円
土日祝日 4,800円(ゴールデンウィーク、8月、年末年始)
※雲上の停車場入場料を含みます
URL ： https://tojiba-sauna.com/
Sauna Space TOJIBA
