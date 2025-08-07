¡ÚMLB¡Û¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡ª¡×ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÅêµå¤ò¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ¾Î»¿¡¡160¥¥íÄ¶¤¨Ï¢È¯¤Ç4²ó8K¡Ä¡Ä¡ÖËÜÅö¤Ë¤¤¤¤µå¤òÅê¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×
¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï6Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö7Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¥«ー¥¸¥Ê¥ë¥¹Àï¤Ë¡Ö1ÈÖÅê¼ê·óDH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï4²ó2°ÂÂÇ8Ã¥»°¿¶1¼ºÅÀ¤È¤¤¤¦²÷Åê¤òÈäÏª¤·¡¢ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï39¹æ2¥é¥ó¤ò´Þ¤à3ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ2ÂÇÅÀ¤ÈÌöÆ°¤·¤¿¡£¥Áー¥à¤Ï3－5¤ÇµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤¿¤¬¡¢¥Çー¥Ö¡¦¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¤Î²ñ¸«¤ÇÂçÃ«¤ò¾Î»¿¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê1Æü¡×¤È¼ê±þ¤¨
¡ÖÅê¼ê¡¦ÂçÃ«¡×¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢Éüµ¢¸åºÇÄ¹¡õºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë4²ó54µå¤òÅê¤²¡¢2°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£¤µ¤é¤ËÃ¥»°¿¶¤Ï8¤ò¿ô¤¨¡¢¤³¤Á¤é¤âº£µ¨ºÇÂ¿¤È¤Ê¤ëÎÏÅê¤Ö¤ê¡£ÊÆ¥¹¥Ýー¥ÄÀìÌç¶É¡ØESPN¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¹¥È¥ìー¥È¤ÎÊ¿¶ÑµåÂ®¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤È¤Ê¤ë98.7¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó158.8¥¥í¡Ë¤òµÏ¿¤·¡¢100¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó160.9¥¥í¡ËÄ¶¤¨¤â6µå¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Æ±¶É¤Ï¡¢»î¹ç¸å¤ÎÂçÃ«¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â¾Ò²ð¡£¡Ö4²ó¤Þ¤ÇÅþÃ£¤·¤Æ¡¢Åê¤²ÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤·¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ïº£Æü¤ÏÂç¤¤Ê1Æü¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£º£¤ÎÃÊ³¬¤«¤é¤µ¤é¤Ë°ìÊâ¿Ê¤à¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤ÅÐÈÄ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤Î´°Á´Éü³è¤Ø¼ê±þ¤¨¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¥Çー¥Ö¡¦¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ¤â¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤ÎÅêµå¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£Â®µå¡¢À©µåÎÏ¤¬¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¡×¤È¾Î»¿¡£Á°²óÅÐÈÄ¤Ç¤ÏÇ®Ãæ¾É¤Î¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤Ç¹ßÈÄ¤·¤¿¤¬¡¢Æ±´ÆÆÄ¤Ï¤½¤ÎÅÀ¤âÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡ÖÉü³è¤·¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤µå¤òÅê¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¢£¥¤¥Á¥íー»á¡¢¾¾°æ½¨´î»á¤ËÂ³¤¯²÷µó
°ìÊý¡¢ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï1ÅÀ¤òÀèÀ©¤µ¤ì¤¿Ä¾¸å¤Î3²ó¡¢¥á¥¸¥ãーÄÌ»»1000°ÂÂÇ¤È¤Ê¤ë39¹æµÕÅ¾2¥é¥ó¤òÊü¤Ä¤Ê¤É3ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ2ÂÇÅÀ¤È³èÌö¡£1000°ÂÂÇ¤òÃ£À®¤·¤¿ÆüËÜÁª¼ê¤Ï¤ï¤º¤«¤Ë3¿Í¤Ç¡¢¥¤¥Á¥íー»á¡Ê3089°ÂÂÇ¡Ë¤È¾¾°æ½¨´î»á¡Ê1253°ÂÂÇ¡Ë¤ËÂ³¤¯²÷µóÃ£À®¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹¤Î¸½ÌòÁª¼ê¤Ë¸Â¤ì¤Ð¡¢¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥êー¥Þ¥óÆâÌî¼ê¡¢¥àー¥ー¡¦¥Ù¥Ã¥ÄÆâÌî¼ê¡¢¥Æ¥ª¥¹¥«ー¡¦¤Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹³°Ìî¼ê¤ËÂ³¤¯4¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÂçÃ«¤ÎÅêÂÇ¤ËÅÏ¤ëÊ³Æ®¤âµÚ¤Ð¤º¡¢¥Áー¥à¤Ï¼ººö¤âÍí¤ó¤ÇµÕÅ¾Éé¤±¡£3²ó¤Î¼éÈ÷»þ¡¢ÂÀÍÛ¤Î¸÷¤Ç¥Üー¥ë¤ò¸«¼º¤¤¡¢Êáµå¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥ß¥²¥ë¡¦¥í¥Ï¥¹ÆâÌî¼ê¤Ï¡Ö¤«¤Ê¤ê¥Õ¥é¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬Î¯¤Þ¤ë»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡£¤Ç¤âÁ°¿Ê¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢º£¸å¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤¿¡£
8·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ3¾¡3ÇÔ¤Î¥É¥¸¥ãー¥¹¡£2°Ì¥Ñ¥É¥ì¥¹¤ÎÄÉ·â¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£