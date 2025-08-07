『SPA!デジタル写真集 三輪晴香「本当は小悪魔？」』（発売中）より、誌面カットが公開された。

『SPA!デジタル写真集 三輪晴香「本当は小悪魔？」』

三輪晴香は、1996年滋賀県生まれ。女優として、舞台、ドラマなどで活躍。昨年『水曜日のダウンタウン』で、お見送り芸人しんいちへのドッキリ企画の仕掛け人として活躍し、あざとかわいい名演で大きな注目を集めた。最新情報は、X（@ku_199）で発信している。

“あざとすぎる”ハニートラップ女優として話題になった彼女が、小悪魔スマイルで誘惑をしていく…。ライダースーツ姿でバイクを乗り回す美女と奇跡の出会いを果たし、交流を経て仲良くなる一部始終をのぞき見ることができる。ライダースーツの下に隠れていた黒ランジェリーや、こぼれるバストや美ヒップを見せながら、良いムードをふかしていく。翌朝になると小悪魔から一転して、天使に見えてしまう純白ランジェリー姿の彼女との一日が始まる…。

好評発売中

提供：週刊SPA!編集部 撮影：佐藤佑一 ヘアメイク：スミホシナ スタイリング：葉月

販売リンク：https://amzn.to/45vWe9r

