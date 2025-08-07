オリジナルデザインのエコバッグがもらえる！スヌーピーのハッピーバースデープレゼントキャンペーン

チャールズ M. シュルツ原作のコミック「ピーナッツ」の人気キャラクター、スヌーピーの誕生日(8月10日)を祝して、2025年8月9日(土)より「スヌーピーのハッピーバースデープレゼントキャンペーン」を「ピーナッツ」公式ショップ各店で開催します。

スヌーピーのハッピーバースデープレゼントキャンペーン

キャンペーン期間中、税込4,400円以上購入の方に、オリジナルデザインの非売品エコバッグを1点プレゼントします。

対象店舗は公式ショップ各店に加え、PEANUTSコミック誕生75周年を記念して帝国ホテル 東京・大阪、オーソルヴェール軽井沢倶楽部も含まれます。

(各店舗での準備数に限りがあるため、無くなり次第終了となります。)

【対象店舗】

・スヌーピータウンショップ各店

・おかいものSNOOPY

・ピーナッツ カフェ／ピーナッツ ダイナー

・ピーナッツ ホテル

・SNOOPY茶屋

・SNOOPY Chocolat

・WOODSTOCK NEST

・Peanuts LIFE＆TIMES

・スヌーピーズサーフショップ

【75周年限定 対象店舗】

・帝国ホテル 東京

・帝国ホテル 大阪

・オーソルヴェール軽井沢倶楽部

【参考】

「ピーナッツ」とは

「ピーナッツ」のキャラクターおよび関連する知的財産権は、Peanuts Worldwideが所有し、WildBrainが41％、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントが39％、チャールズ M.シュルツ氏のファミリーが20％を保有しています。

チャールズ M.シュルツ氏が初めて「ピーナッツ」の仲間たちを世の中に紹介したのは、1950年。

「ピーナッツ」が7つの新聞紙上でデビューを飾った時でした。

それ以来、チャーリー・ブラウン、スヌーピーをはじめとするピーナッツ・ギャングは、ポップカルチャーに不滅の足跡を残してきました。

Apple TV +で親しまれているピーナッツの番組や特番に加えて、世界中のファンの皆様には、多種多様の商品、アミューズメントパークのアトラクション、文化イベント、ソーシャルメディア、そして伝統的な紙媒体からデジタルまで各種媒体で掲載されている連載コミックなどを通して「ピーナッツ」を楽しんでいただいています。

さらに2018年、「ピーナッツ」は、NASAとスペース・アクト・アグリーメントで複数年の提携をしました。

このスペース・アクト・アグリーメントは、宇宙探査とSTEMへの情熱を啓発するよう次世代の子供たちに向けてデザインされたプログラムです。

