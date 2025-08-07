入院中の寝たきりの女性患者に性的暴行を加え、その様子を撮影したとして、准看護師として働いていた20代の男が再逮捕されました。

不同意性交等と性的姿態等撮影の疑いで再逮捕されたのは、熊本市北区清水亀井町のアルバイト、佐藤勝則容疑者（28）です。

警察によりますと、佐藤容疑者は今年1月18日午後1時40分ごろ、准看護師として勤めていた熊本市西区の病院で、入院していた寝たきりの80代の女性に対し性的暴行を加え、その様子をスマートフォンで撮影した疑いが持たれています。

警察の調べに対し、佐藤容疑者は「黙秘します」と供述しているということです。

佐藤容疑者は、別の90代の女性患者に対し入浴介助中にわいせつな行為をしようとしたとして7月28日に逮捕されていて、警察が佐藤容疑者のスマートフォンを押収していました。

スマートフォンからは、佐藤容疑者がこの病院に務めていた期間、2～3年にわたって撮影された同様の動画や画像が他にも複数見つかっているということで、警察は余罪についても調べを進めています。

