「第107回全国高等学校野球選手権大会」の1回戦が連日、行われています。そんな中、バイドゥ（東京都港区）のきせかえ顔文字キーボードアプリ「Simeji」が、「Z世代が選ぶ！！ 『心が熱くなる甲子園テーマソングTOP10』」を紹介しています。

ランキングは、2025年7月30日〜8月3日にかけて、15〜28歳の男女746人を対象にアプリ上でアンケートを実施し、集計しています。

3位は、嵐の「夏疾風（はやて）」でした。第100回（2018年）大会のテーマソングに起用された同曲について、投票者からは「疾走感があって夏らしい」「高校野球にぴったりの爽やかさ」「演奏した」などの声が寄せられたということです。

2位は、FUNKY MONKEY BABYSの「あとひとつ」でした。2010年に発売された同曲のCDジャケットに、第87回（2005年）、第88回（2006年）大会の決勝で投げた駒澤大学附属苫小牧高校・田中将大投手（現読売ジャイアンツ所属）が起用されました。回答では、「歌詞が刺さる」「聴くと泣きそうになる」「背中を押される」といった感想が見られたとのことです。

1位はOfficial髭男dismの「宿命」でした。同曲は、第101回（2019年）大会のテーマソングに起用。投票した人からは「夏が来たと感じる」「演奏した思い出がある」などのコメントが集まったということです。

