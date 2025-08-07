½÷À¤Î´éÌÌ¤Ë¥¹¥×¥ì¡¼Ê®¼Í¤·¤¿¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤ 61ºÐ¤ÎÃËÂáÊá Åö»þ¥Ê¥¤¥Õ¤â½ê»ý¡¡Åìµþ¡¦ÂÎ©¶è¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤Ç¡¡·Ù»ëÄ£
Åìµþ¡¦ÂÎ©¶è¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤ÇÌÌ¼±¤Î¤Ê¤¤½÷À¤òÄÉ¤¤²ó¤·¡¢½÷À¤Î´é¤Ë¥«¥é¡¼¥¹¥×¥ì¡¼¤òÊ®¼Í¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï61ºÐ¤ÎÃË¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥×¥ì¡¼¤ò¹½¤¨¤Ê¤¬¤é½÷À¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÃË¡£Æ¨¤²¤ë½÷À¤Î´é¤Ø¸þ¤±¡¢Ê®¼Í¤·¤Þ¤¹¡£
Ë½¹Ô¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢º¬´ß½¨ÃËÍÆµ¿¼Ô¡Ê61¡Ë¤Ç¡¢Àè·î1Æü¡¢ÂÎ©¶è¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤Ç¥Ù¥ó¥Á¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿½÷À¡Ê30Âå¡Ë¤Î´é¤ËÆÍÁ³¥«¥é¡¼¥¹¥×¥ì¡¼¤òÊ®¼Í¤·¡¢Æ¨¤²¤ë½÷À¤òÄÉ¤¤²ó¤·¤Æ¤µ¤é¤ËÊ®¼Í¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º¬´ßÍÆµ¿¼Ô¤ÏÅö»þ¥Ê¥¤¥Õ¤â½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡Ö¥¹¥×¥ì¡¼¤Ç½÷À¤ÎÆ°¤¤ò»ß¤á¡¢¥Ê¥¤¥Õ¤Ç»É¤·¤Æ¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
º¬´ßÍÆµ¿¼Ô¤È½÷À¤ËÌÌ¼±¤Ï¤Ê¤¯¡¢·Ù»ëÄ£¤ÏÌµº¹ÊÌ¤ËÁÀ¤Ã¤¿ÈÈ¹Ô¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£