TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

Åìµþ¡¦Â­Î©¶è¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤ÇÌÌ¼±¤Î¤Ê¤¤½÷À­¤òÄÉ¤¤²ó¤·¡¢½÷À­¤Î´é¤Ë¥«¥é¡¼¥¹¥×¥ì¡¼¤òÊ®¼Í¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï61ºÐ¤ÎÃË¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û½÷À­¤Î´éÌÌ¤Ë¥¹¥×¥ì¡¼Ê®¼Í¤·¤¿¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤ 61ºÐ¤ÎÃËÂáÊá Åö»þ¥Ê¥¤¥Õ¤â½ê»ý¡¡Åìµþ¡¦Â­Î©¶è¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤Ç¡¡·Ù»ëÄ£

¥¹¥×¥ì¡¼¤ò¹½¤¨¤Ê¤¬¤é½÷À­¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÃË¡£Æ¨¤²¤ë½÷À­¤Î´é¤Ø¸þ¤±¡¢Ê®¼Í¤·¤Þ¤¹¡£

Ë½¹Ô¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢º¬´ß½¨ÃËÍÆµ¿¼Ô¡Ê61¡Ë¤Ç¡¢Àè·î1Æü¡¢Â­Î©¶è¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤Ç¥Ù¥ó¥Á¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿½÷À­¡Ê30Âå¡Ë¤Î´é¤ËÆÍÁ³¥«¥é¡¼¥¹¥×¥ì¡¼¤òÊ®¼Í¤·¡¢Æ¨¤²¤ë½÷À­¤òÄÉ¤¤²ó¤·¤Æ¤µ¤é¤ËÊ®¼Í¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º¬´ßÍÆµ¿¼Ô¤ÏÅö»þ¥Ê¥¤¥Õ¤â½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡Ö¥¹¥×¥ì¡¼¤Ç½÷À­¤ÎÆ°¤­¤ò»ß¤á¡¢¥Ê¥¤¥Õ¤Ç»É¤·¤Æ¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

º¬´ßÍÆµ¿¼Ô¤È½÷À­¤ËÌÌ¼±¤Ï¤Ê¤¯¡¢·Ù»ëÄ£¤ÏÌµº¹ÊÌ¤ËÁÀ¤Ã¤¿ÈÈ¹Ô¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£