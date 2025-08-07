¼«¾Î¡ÖËÌ´ØÅì°ìÇä¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×°ñ¾ë¤Î¥Û¥¹¥È¤òÂáÊá¡¡°û¿©Âå¶â»ÙÊ§¤¤¤Î¤¿¤á¤Ë½÷ÀµÒ¤ËÀÉ÷Â¯Å¹¤ÇÆ¯¤¯¤è¤¦Í×µá¤«¡¡²þÀµÉ÷±ÄË¡¤Îµ¬Äê¤òÁ´¹ñ½éÅ¬ÍÑ
¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤Î½÷ÀµÒ¤òÍ¶ÏÇ¤·¡¢°û¿©Âå¶â¤Î»ÙÊ§¤¤¤Î¤¿¤áÀÉ÷Â¯Å¹¤ÇÆ¯¤¯¤è¤¦µá¤á¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖËÌ´ØÅì°ìÇä¤ì¤Æ¤¤¤ëÃË¡×¤ò¼«¾Î¤¹¤ë¥Û¥¹¥È¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¼«¾Î¡ÖËÌ´ØÅì°ìÇä¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×°ñ¾ë¤Î¥Û¥¹¥È¤òÂáÊá¡¡°û¿©Âå¶â»ÙÊ§¤¤¤Î¤¿¤á¤Ë½÷ÀµÒ¤ËÀÉ÷Â¯Å¹¤ÇÆ¯¤¯¤è¤¦Í×µá¤«¡¡²þÀµÉ÷±ÄË¡¤Îµ¬Äê¤òÁ´¹ñ½éÅ¬ÍÑ
¡Ö°ñ¾ë½é¤Î1²¯±ßPlayer¡×¡ÖËÌ´ØÅì°ìÇä¤ì¤Æ¤¤¤ëÃË¡×¤ÈSNS¤ÇÀëÅÁ¤¹¤ë¥Û¥¹¥È¤ÎÃË¡£É÷±ÄË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡¢°ñ¾ë¸©ÅÚ±º»Ô¤Î¥Û¥¹¥È¡¦»°±ºËÓÍÆµ¿¼Ô¡Ê31¡Ë¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»°±ºÍÆµ¿¼Ô¤ÏÀè·î¾å½Ü¡¢19ºÐ¤Î½÷ÀµÒ¤òÍ¶ÏÇ¤·¡¢¡Ö¹¥¤¤À¤è¡×¡ÖÎ¢ÀÚ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤Í¡×¤Ê¤É¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡È¥Ä¥±¡É¤Ë¤¢¤¿¤ëÇä³Ý¶â¤Ê¤É°û¿©Âå¶â¤ò»ÙÊ§¤ï¤»¤ë¤¿¤áÀÉ÷Â¯Å¹¤ÇÆ¯¤¯¤è¤¦Í×µá¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»°±ºÍÆµ¿¼Ô¤ÏLINE¤Ê¤É¤Ç¡ÖÉ÷Â¯Å¹¤ÇÆ¯¤±¤Ð²Ô¤²¤ë¤Ç¤·¤ç¡×¡ÖµëÎÁÁ´³Û¤¦¤Á¤ÎÅ¹¤Ç»È¤Ã¤Æ¤è¡×¤Ê¤É¤È¡¢Ê£¿ô²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ½÷ÀµÒ¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
º£Ç¯6·î¤Ë»Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿²þÀµÉ÷±ÄË¡¤Ï¡¢µÒ¤òÍ¶ÏÇ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ°û¿©Âå¶â¤Î»ÙÊ§¤¤¤Î¤¿¤á¤ËÀÉ÷Â¯Å¹¤ÇÆ¯¤¯¤è¤¦µá¤á¤ë¤³¤È¤ò¶Ø»ß¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ñ¾ë¸©·Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤Îµ¬Äê¤òÅ¬ÍÑ¤·¤¿Å¦È¯¤ÏÁ´¹ñ¤Ç½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£