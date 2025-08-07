ウォルト直筆のレアすぎるミッキーのイラストを発見！　アニメ制作の拠点レポ

ミッキーマウスたちや名作が生まれる場所。カリフォルニア・バーバンクのウォルト・ディズニー・スタジオに潜入！ ここでは、1941年公開の映画『ダンボ』の制作から45年間、アニメーション制作の拠点として使われたアニメーション・ビルディングに注目。現在は1〜2階の廊下で制作過程の解説や原画、ポスターなどが飾られ、ディズニー作品の歴史を学べる空間に。3階の廊下にはウォルトの生涯を辿る写真が展示されている。

The Animation Building（アニメーション・ビルディング）

作品の制作過程とウォルトの人生を辿る。

紙とえんぴつを用いた手描き時代の貴重な原画と資料がずらり

1階廊下では、手描き時代のストーリーボードやラフ画、線画に仕上げるクリーンアップの工程、背景画やエフェクト制作など、制作過程を原画とともに解説。2階には映画公開時の宣伝ポスターがずらっと約90枚並び、当時のキャッチコピーを見るのも楽しい。

幼少期からミッキーマウスの誕生、晩年まで、ウォルトの生涯に触れる、秘蔵写真の数々

3階の廊下には、ウォルト・ディズニーの幼少期から晩年までの貴重な写真がずらりと並んでいる。子供の頃の可愛らしい写真から、ウォルト・ディズニー・カンパニーを設立した若き日の姿、家族とのプライベートカットまで。さらに、ディズニー初の実写映画『リラクタント・ドラゴン』（1941年）の撮影現場や、ウォルト・ディズニー・スタジオ内での様子など、彼の人生の様々な瞬間に触れられる。

編集部的ベスト・オブ・キュン！ ミッキー先生のジオラマに釘付け！

映画が完成するまでの過程をジオラマで紹介。【1】物語を練る「ストーリー部門」、【2】音声を収録する「サウンドレコーディング」、【3】キャラクターに命を吹き込む「アニメーション」、【4】セル画を仕上げる「インキング＆ペインティング」、【5】背景を描き、キャラクターの大きさを決める「背景＆レイアウト」、【6】背景とセル画を重ねて撮る「カメラ部門」、【7】物語のリズムを作る「フィルムエディター」、【8】作品を固める「映写室」。

Walt Disney Archives（ウォルト・ディズニー・アーカイブス）

超貴重！ ディズニーの歴史がここに

1923年のスタジオ創立から現在まで、映画制作のための絵コンテや小道具、世界中のディズニーリゾートやストアで作られたグッズなど、ディズニー社に関する資料を保存・調査する部門。1970年の設立以来、ディズニーの歴史を守り続け、クリエイターたちもインスピレーションを求めて度々訪れるそう。

丁寧に保管された資料の数々。世界初の絵コンテも！

特別に見せていただいた資料の数々。なかでも特に貴重だと紹介されたのが、滅多にミッキーを描かないことで知られるウォルト直筆のミッキーマウスのイラストと、「世界初の絵コンテ」とされるミッキーのスクリーンデビュー作『蒸気船ウィリー』の絵コンテ。