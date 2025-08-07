【錯乱】はなんて読む？秩序が失われた状態を表す漢字！

普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！

「錯乱」はなんて読む？ 「錯乱」という漢字を見たことはありますか？ 普段はなかなか目にしない漢字ですよね。 それでも、文学や心理学などの分野で使われることがありますよ。 いったい、「錯乱」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は、「さくらん」でした！ 「錯乱」は、混乱して正常な判断ができない状態、あるいはその心理状態を指す言葉。 頭が混乱し、物事を冷静に考えられないときに使われます。 例えば、ショッキングな出来事や突発的なトラブルに遭遇した際に、人々が錯乱することがあります。 錯乱の状態では一時的に思考が乱れ、正しい判断が難しくなることがあるので、落ち着いて対処することが重要です。 「さくらん」は聞いたことがあるかもしれませんが、「錯乱」の漢字は見たことがない人も多いのではないでしょうか？ この機会にぜひ覚えてくださいね。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ 《参考文献》

・『デジタル大辞泉』（小学館）

・『精選版 日本国語大辞典』（小学館）

・『日本大百科全書』（小学館）

ライター Ray WEB編集部