Peel the Apple・伊織ふう香「グラビアだと普段とは違う自分になれる」
‘25年１月にアイドルグループ・Peel the Apple（通称：ぴるあぽ）の新メンバーとして、アイドル活動を再開した伊織ふう香。’22年に水着グラビアの祭典「TOKYO GRAVURE IDOL FESTIVAL（以下、TGIF）」で「TGIF×FLASH選抜メンバー」になったり、週刊プレイボーイへの出演歴もある注目の存在だ。
そんな彼女が週刊SPA!のサブスク「MySPA!」のグラビア企画「美女検索（ビジョサーチ）」に初登場。もともと「グラビアを見るのが好き」と語る彼女がどんな姿を披露するのか？ インタビューでは、グラビアに対する思いや、復帰したアイドル活動への意気込み、そのなかで抱えた悩みなどを赤裸々に語ってもらった。
──伊織さんは、‘22年12月に『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場して、デジタル写真集『愛・・・らしい』（集英社 ※乃上ふう香名義）を発売しています。今回は、それ以来、久しぶりのグラビア撮影だったそうですが、どんな気持ちになりましたか。
伊織ふう香（以下、伊織）：私にとって3回目のグラビア撮影で、久しぶりだったので最初は緊張していました。だんだん肩の力が抜けて、自由に動けるようになって楽しかった！ いままではスタジオでの撮影しかしたことがなかったけど、今回は海でのロケだったので、それも嬉しかったです。
──今年の1月にPeel the Apple（通称：ぴるあぽ）に加入して、そこから「またグラビアをやろう」と思った理由は？
伊織：元々、他の方のグラビアを見るのが好きなんです。グラビア撮影って、普段とは違う自分になれるのが魅力。カメラマンさんやスタッフさんに褒められたり、撮影した自分の写真を見たりするといつもより自信が持てるから、もう一度やってみようと思っていました。
──伊織さんのなかで「普段の自分」と「グラビアの自分」はどれくらい違うんですか。
伊織：いまは「アイドルの自分」がいて、「グラビア」「普段」と分かれているイメージ。アイドルの私は明るい笑顔で、グラビアだと大人っぽい表現も出していける。普段の私は「水着なんか見せられません……」と、ひっそりしていたいタイプです（笑）。
──ぴるあぽのメンバーは、グラビア活動についてどんな反応ですか？
伊織：みんな応援してくれていて、撮影の日には南るなちゃんから「写真見せて〜！」って連絡が入りました。だから、撮影中にちょこちょこオフショットを送ったりして。後日、お仕事でメンバーに会ったら、みんな「どうだったの〜？」って気にかけてくれました。
◆アイドルの私とは違う表情を見てほしい
──今回は「夏の思い出」というテーマでの撮影でした。水着は3パターン着用していますが、一番のお気に入りは？
伊織：黒いワンピースタイプの水着が、一番大人っぽい自分を見せられたので気に入っています。メンバーカラーのライムグリーンの水着を着られたのも嬉しかったな！
──自分の身体で一番好きなパーツや、見てほしいポイントはどこですか？
伊織：筋肉質でヘルシーなところが好きです。筋肉がつきやすくて、痩せると胸からなくなっちゃうので、身体づくりやダイエットはあんまり気にしすぎないようにしていて。
──撮影中に、りんごやコーヒーを口にしていたと聞きました。ボディメイクのためですか。
伊織：りんごもコーヒーも、もともと好きだから撮影中も食べてました。食生活は気をつけてるけど、全然ストイックなタイプじゃないんです。
──普段から、他のアイドルのグラビアもチェックしていると聞きました。勉強のために見ているんでしょうか。
伊織：単純に好きで見てます！ SNSでチェックしたり、デジタル写真集を買うこともありますよ。特に好きなのは、元アイドルの坂東遥さん。前に所属していた事務所の先輩で、’23年に芸能界を引退しているんですが、グラビアが上品で素敵なんです。
そんな彼女が週刊SPA!のサブスク「MySPA!」のグラビア企画「美女検索（ビジョサーチ）」に初登場。もともと「グラビアを見るのが好き」と語る彼女がどんな姿を披露するのか？ インタビューでは、グラビアに対する思いや、復帰したアイドル活動への意気込み、そのなかで抱えた悩みなどを赤裸々に語ってもらった。
伊織ふう香（以下、伊織）：私にとって3回目のグラビア撮影で、久しぶりだったので最初は緊張していました。だんだん肩の力が抜けて、自由に動けるようになって楽しかった！ いままではスタジオでの撮影しかしたことがなかったけど、今回は海でのロケだったので、それも嬉しかったです。
──今年の1月にPeel the Apple（通称：ぴるあぽ）に加入して、そこから「またグラビアをやろう」と思った理由は？
伊織：元々、他の方のグラビアを見るのが好きなんです。グラビア撮影って、普段とは違う自分になれるのが魅力。カメラマンさんやスタッフさんに褒められたり、撮影した自分の写真を見たりするといつもより自信が持てるから、もう一度やってみようと思っていました。
──伊織さんのなかで「普段の自分」と「グラビアの自分」はどれくらい違うんですか。
伊織：いまは「アイドルの自分」がいて、「グラビア」「普段」と分かれているイメージ。アイドルの私は明るい笑顔で、グラビアだと大人っぽい表現も出していける。普段の私は「水着なんか見せられません……」と、ひっそりしていたいタイプです（笑）。
──ぴるあぽのメンバーは、グラビア活動についてどんな反応ですか？
伊織：みんな応援してくれていて、撮影の日には南るなちゃんから「写真見せて〜！」って連絡が入りました。だから、撮影中にちょこちょこオフショットを送ったりして。後日、お仕事でメンバーに会ったら、みんな「どうだったの〜？」って気にかけてくれました。
◆アイドルの私とは違う表情を見てほしい
──今回は「夏の思い出」というテーマでの撮影でした。水着は3パターン着用していますが、一番のお気に入りは？
伊織：黒いワンピースタイプの水着が、一番大人っぽい自分を見せられたので気に入っています。メンバーカラーのライムグリーンの水着を着られたのも嬉しかったな！
──自分の身体で一番好きなパーツや、見てほしいポイントはどこですか？
伊織：筋肉質でヘルシーなところが好きです。筋肉がつきやすくて、痩せると胸からなくなっちゃうので、身体づくりやダイエットはあんまり気にしすぎないようにしていて。
──撮影中に、りんごやコーヒーを口にしていたと聞きました。ボディメイクのためですか。
伊織：りんごもコーヒーも、もともと好きだから撮影中も食べてました。食生活は気をつけてるけど、全然ストイックなタイプじゃないんです。
──普段から、他のアイドルのグラビアもチェックしていると聞きました。勉強のために見ているんでしょうか。
伊織：単純に好きで見てます！ SNSでチェックしたり、デジタル写真集を買うこともありますよ。特に好きなのは、元アイドルの坂東遥さん。前に所属していた事務所の先輩で、’23年に芸能界を引退しているんですが、グラビアが上品で素敵なんです。