お笑いコンビ、カカロニ栗谷（35）が6日深夜放送のテレビ朝日系「森香澄の全部嘘テレビ」（水曜深夜2時17分）に出演。今モテる若手芸人について語った。

番組では彼氏の浮気癖に悩むスタッフにアドバイスを送ることに。栗谷は「8割、9割くらい浮気してますよね」と推測。森香澄は「芸能人って厳しいじゃないですか。世間の目も。一般の人の方がめっちゃ浮気しますよね」と語った。

栗谷は「若手芸人はチャラいですね、テレビ出る前の」と切り出した。森は「でもお金ないじゃないですか」と反応。栗谷は「お金ないからこそ、面倒見てあげたい女性が集まるんです。推し活みたいな。そこに手を出します」と答えた。

森は「誰ですか今モテてるの」と質問。栗谷は「誰だろう。エバースの佐々木（隆史）くんとかじゃないですか。よしもとの若手はモテると思います。9番街レトロとか、ナイチンゲールダンスとか」と答えた。

森は9番街レトロの京極風斗とドラマで共演したことを明かし「たしかにモテそう。手握るみたいなシーンあったんですけど、めっちゃ自然でした」と勢いに乗る若手芸人について語った。