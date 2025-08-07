Snow Man目黒蓮、新CMで“両親への感謝”丁寧に表現 ジュニア・宮岡大愛が学生時代演じる
【モデルプレス＝2025/08/07】Snow Manの目黒蓮が出演する「ネピア プレミアムソフト」シリーズの新CMが、8月8日の「親孝行の日」より全国地上波で放映。回想シーンでは、目黒の事務所の後輩であるジュニアの宮岡大愛が、目黒の学生時代を演じている。
新TVCMでは、ネピアの営業役の目黒が、久しぶりに帰省した実家で、あたり前だと思っていた母の愛情に改めて気づく様子が描かれる。身近な人への想いを改めて感じさせてくれる、心あたたまるストーリーとなっている。
舞台は、東京から電車で1時間ほど離れた郊外のとある家。スーツで久しぶりに帰省してきたネピア営業の目黒。親元を離れる前には気づけなかった母親の愛情の数々を、目黒はふと思い返す。これらの回想シーンでは、学生時代の目黒役として、事務所の後輩である宮岡が出演している。
今回の撮影現場は、一軒家が舞台ということもあり、終始あたたかな雰囲気のなかで実施。目黒は、両親役のキャストとの自然な掛け合いを大切にしながら、両親への感謝を丁寧に表現。そんな和やかな空気の中で撮影された。（modelpress編集部）
