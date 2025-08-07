お笑いコンビ「かまいたち」の山内健司（44）が6日深夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」で、かつて「ABCお笑いグランプリ」優勝で得た初賞金のまさかの使い道を明かした。

この日は、かまいたちの“黒歴史”を知る大阪時代の仲間が登場。若手時代のトガッていた話が繰り広げられる中、山内だけは少し種類の違うトガり方が明らかになった。

ビタミンS・お兄ちゃんから「働いてた所を訴えるみたいな話、なかった？」と言われ、山内は「ないです、それアウトです」と一蹴。隣で濱家隆一が腹を抱えて笑った。

アインシュタイン・河井ゆずるは、山内について「曲がったことが大嫌いやから、ほんとに。自分の権利はアルバイトでも主張しますよ、っていう」と笑い、「普通なら、アルバイトやし…って泣き寝入りしてしまうところを、彼は“関係ありません、訴えます”って」と暴露した。

濱家も「業態とか業種はなかなか言いづらいところはあるけど、当時働いてたアルバイト先で、店長と揉めてな」と説明。山内は「先輩に噛みついたとかじゃなくて、俺がアルバイトの権利を主張したって…なんやねん。どんなトガり方やねん！カッコ悪い」と苦笑いした。

濱家には「ちょうどABCお笑いグランプリ優勝して、賞金もらった時。一番最初にもらった賞金…100万円もらって、2人で（分けて）50万、50万。裁判費用にあてた。トガッてるなあ！」と言われ、「着手金ってのがいるねん。裁判は弁護士雇わなあかんから」と乗ったが、「権利を主張した話はええねん…」と思わぬ暴露に脱力していた。