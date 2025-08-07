LINEマンガで「刃牙」シリーズが無料、11日まで
LINE Digital Frontierは、電子コミックサービス「LINEマンガ」で「刃牙」（板垣恵介/秋田書店）シリーズ5作品の全話無料キャンペーンを開始した。期間は8月11日まで。
期間中、「グラップラー刃牙」「バキ」「範馬刃牙」「刃牙道」「バキ道」の5作品、合計149巻をすべて無料で読める。あわせて、今回のキャンペーン開催を記念して特設Webサイトが公開されたほか、1万マンガコインなどが当たる抽選が実施されている。
「刃牙シリーズ5作品 全話無料記念！ LINEマンガガチャ」では、連載作品を2作品読むと1回ガチャを回せる。特典内容は1等が1万マンガコイン、2等が時短アイテム100個、3等が時短アイテム50個、4等が時短アイテム23個。毎日参加でき、結果画面からXでシェアすれば、もう1度ガチャを回せる。
「LINEマンガ 公式Xキャンペーン」では、LINEマンガ公式Xアカウント（@LINEmanga）をフォロー、対象のポストをリポストすると、抽選でマンガコイン5000円分が当たる。ハッシュタグ「#刃牙全話無料開始めいッッ」をつけると当選確率が上がる。