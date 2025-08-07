「有村架純さんに似てる」『今日好き』出演者、美容医療で“垢抜けた”姿公開も「元から天使で草」「まじで変わらない」
ABEMAの恋愛リアリティー番組『今日、好きになりました。』にかつて出演していた中野ゆいなさんは8月6日、自身のX（旧Twitter）を更新。“垢抜けた”姿を公開しました。
【写真】中野ゆいなの“垢抜けた”ビフォーアフター
コメントでは、「ずっと顔かわいい」「これを垢抜けと思ってる感覚を広めないでくれ」「サイゼの間違い探しか？」「元から天使で草」「なぜずっとそんなに綺麗なのかその努力が気になります」「今日好き時代のがかわいいねんけど」「左側の写真有村架純さんに似てる」「良くも悪くもまじで変わらない」「これは元の素材が良すぎて参考にならない案件」「可愛い美人→爆美女！って感じでとってもすてきです」など、さまざまな声が寄せられました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「ずっと顔かわいい」中野さんは「今日好き時代からここまで垢抜けた美容医療についてYouTube撮ろうと思ってるんだけど需要ある？」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目が、同番組に出演していた高校生の時の姿、2枚目が現在の姿です。前者はかわいらしい印象ですが、後者からは大人っぽくきれいな印象を受けます。
「変わらないて言ってる人いて横転！」中野さんは続けて「写真悪かったかも、変わらないて言ってる人いて横転！かなり垢抜けたと思う」とつづり、別の写真を2枚投稿。こちらの方が違いは分かりやすいかもしれません。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
