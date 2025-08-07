北陸地方と東北地方では７日は、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。北陸地方では、引き続き、７日昼過ぎにかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。

［気象概況］

低気圧が北海道の西を東北東へ進んでおり、前線が北日本から西日本にのびています。低気圧は８日にかけてオホーツク海に進み、低気圧からのびる前線が北日本から西日本を南下し、その後９日にかけて西日本に停滞するでしょう。低気圧や前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気や上空の寒気の影響で、北日本から西日本では８日にかけて、大気の状態が非常に不安定となる所がある見込みです。

現在、西日本から北日本では、広く雨が降っており、雷を伴い激しい雨や非常に激しい雨の降っている所があります。特に、北陸地方では７日昼前までの１２時間降水量が３００ミリを超え、８月の平年の１か月の降水量の１．５倍を超える記録的な大雨となっている所があります。北陸地方や東北地方では、これまでの大雨の影響で、地盤が緩んでいる所や増水している河川があり、土砂災害や洪水災害の危険度が非常に高くなっている所があります。

［雨の予想］

北日本から西日本では８日にかけて、雷を伴い激しい雨や非常に激しい雨が降り、大雨となる所があるでしょう。

７日１２時から８日１２時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

北海道地方 ８０ミリ

東北地方 ８０ミリ

北陸地方 １００ミリ

近畿地方 ８０ミリ

九州北部地方 １５０ミリ

その後、８日１２時から９日１２時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

九州北部地方 １２０ミリ

線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増えるおそれがあります。

線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性のある地域と期間は、以下のとおりです。

北陸地方 富山県、石川県 ７日昼過ぎにかけて



［防災事項］

北陸地方と東北地方では７日は、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。また、北日本から西日本では８日にかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒し、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。

発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。降ひょうのおそれもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意してください。

