イスに足をのせる2歳児、母が注意すると予想外すぎる返答が！SNSで話題沸騰【ママリ】

かたくりこ🌱(@katakata_ko)さんの投稿です。子どもには日常のマナーやルールを、少しずつ教えておきたいものですよね。ただ、注意をしたからといってすぐに直せるものでもなく、時にはイライラしてしまうかもしれません。





食事中に何度言っても右足を椅子の上に置いてしまう娘にイラついてしまって指差して「この足はなに？！？」って怒り口調で言ったら「みぎあし」って答えてくれた😢相手は2歳だ。心落ち着かせないと。

かたくりこ🌱さんも、わが子に食事のマナーを教えてみたのですが？

言葉の選び方は、とてもやっかいですね。娘さんにはかたくりこさんが伝えたい文脈とは、違う形で伝わっていたようです。マナーを教えるのは、なかなか根気がいりそうです。とはいえ、娘さんの回答を聞いて「相手は2歳」と冷静になれた様子もうかがえます。



この投稿には「2歳で右足分かるのすごい」「イラつく気持ちもわかります」などのリプライが寄せられました。日々の育児、本当にお疲れ様です。ママの葛藤に共感しつつ、思わず笑みもこぼれる投稿でした。

塩を出したがる2歳児対策がプロ！実母に3.3万いいね

うさこ☺︎︎︎(@fuwaokusan)さんの投稿です。塩を振って出すことにハマっている、2歳の息子さん。注意をしたり、取り上げたり、いっそ隠してしまったりなどさまざまな選択肢がある中、うさこさんの実母がしたのはまさかの対応でした。



その天才的なアイデアとは？心の余裕と頼もしさを感じる対策は、きっと真似したくなるはず。

塩に執着しやりたがる2歳児に対する実母の対策がキャップと本体との間にラップかませてて天才。さすが子育て終えている人は違うな…

つい「ダメ！やめて！」と怒ってしまいそうな場面ですが、いくら振っても塩が出ないように、蓋の間にラップをかませたという実母。息子さんのやりたいという気持ちを尊重しつつも、塩を無駄にはしない対策が素晴らしいですね。



この投稿に「トラブル対応能力が高い」「ナイスアイデア」というコメントがついていました。子育ては予期せぬことの連続で、まさにトラブル続き。心の余裕を持って対応する実母は、さすが子育ての大先輩ですね。自身の子育てでも、まねしたくなるようなエピソード投稿でした。

新幹線好きな男の子、乗車した瞬間号泣したワケに10万いいね

華南a.k.a 蒼子(@richangjiluhk)さんの投稿です。乗り物好きな子どもが、新幹線や工事車両などを見ると、テンションが上がるものです。さらにその乗り物に乗れることになったら、子どもはさらに喜ぶでしょう。



華南a.k.a 蒼子さんは、新大阪駅で新幹線に乗り込む親子を見かけました。子どもは大好きな新幹線を目にして、大興奮だったようですが…？

新大阪駅。

「新幹線だ！すごいね！」って喜んでた子供が自分が乗る新幹線が来て、乗せられた途端に号泣しながら「新幹線好き。新幹線みたい。新幹線に乗ったら新幹線が見えなくなった！どうしてくれるんだ！」という旨の号泣をかましていて、パパさんが途方に暮れてるのに遭遇して早速ほっこり

大好きな新幹線に乗って大満足かと思いきや、まさかの大号泣！新幹線が見えなくなって泣いてしまうとは、とてもかわいいエピソードです。男の子は新幹線に乗ることよりも、見ることが好きだったのかもしれませんね。



この投稿に「理不尽な子どもあるある」「機関車トーマス乗ってまさに同じ現象起きました」などのリプライが寄せられました。子どものかわいい理不尽な要求に、親はお手上げですね。でも、見ている方はほっこりして笑顔になってしまう、おもしろい投稿でした。

