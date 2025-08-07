¥½ーÌòÂ´¶È¡©Îã¤ÎÆ°²è¤ò¥¯¥ê¥¹¡¦¥Ø¥à¥º¥ïー¥¹¤¬¼áÌÀ¡Ö¸í²ò¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
¡Ø¡Ù¥¯¥ê¥¹¡¦¥Ø¥à¥º¥ïー¥¹¤¬¥½ーÌò¤ÎÂ´¶È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿Æ°²è¤Î¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡©2025Ç¯5·î¤Ë¥Ø¥à¥º¥ïー¥¹¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ËÆÍÇ¡·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡¢¤À¡£
¤³¤ÎÆ°²è¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¥½ー¤Îµ°À×¡ÊThank You! The Legacy of Thor¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ø¥à¥º¥ïー¥¹¤¬¥½ーÌò¤ò±é¤¸¤¿Î¹Ï©¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡Ø¥½ー¡§¥é¥Ö¡õ¥µ¥ó¥Àー¡Ù¡Ê2022¡Ë»þ¤ÎÆÃ½¸±ÇÁü¡£³µÍ×Íó¤Ë¤Ï¡Ö¥½ーÌò¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ËÍ¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¹â¤Î±ÉÍÀ¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¤Ç¤ÎÎ¹¤ò¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ä¡Ä¼¡¤Ï¡Ø¥É¥¥ー¥à¥º¥Ç¥¤¡Ù¤À¡ª¡×¤È¤Î°ÕÌ£¿¼¤Ê¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¿Í¡¹¤Ï¤¹¤°¤Ë¡È¥Ø¥à¥º¥ïー¥¹¤Ï¡È¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡¿¥É¥¥ー¥à¥º¥Ç¥¤¡Ù¤Ç¥½ーÌò¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡É¤È¿äÂ¬¤·¤¿¡£À¤Âå¸òÂå¤¬¿Ê¤à¥Þー¥Ù¥ë¡¦¥·¥Í¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥æ¥Ë¥Ðー¥¹¡ÊMCU¡Ë¤Î¥½ー¤Ïº£¤ä¿ô¾¯¤Ê¤¤¸Å»²¥á¥ó¥Ðー¤Î1¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢¥½ー¤¬¤¤¤Ä¥¹¥Èー¥à¥Ö¥ì¥¤¥«ー¤òÃÖ¤¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡£²Ã¤¨¤Æ¥Ø¥à¥º¥ïー¥¹¤Ï¼«¿È¤Î·ò¹¯¥ê¥¹¥¯¤«¤éÇÐÍ¥³èÆ°¤ò¥»ー¥Ö¤¹¤ë¤È¤â¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¡Ø¥É¥¥ー¥à¥º¥Ç¥¤¡Ù¤Ç¥½ー¤ÏÀï¤¤¤Îµ¾À·¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤¬½Ð±éºÇ¸åºî¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡Ä¡Ä¡©¤³¤¦¤·¤¿²±Â¬¤¬¹¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¥Ø¥à¥º¥ïー¥¹¤ÏÊÆ¤ÇÄûÀµ¡£¡Ö²¿¿Í¤«¤Ë¤âÊ¹¤«¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¦¤Á¤Î¥Áー¥à¤Î1¿Í¤â¡È¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¢´Ö°ã¤Ã¤¿°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
²±Â¬¤¬¹¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ëÂÐ±þ¤Ï¡ÖÉ¬Í×¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¾¯¤·¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î²ò¼á¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¥Ø¥à¥º¥ïー¥¹¡£·ï¤ÎÆ°²è¤Ë¡¢¥½ーÌòÂ´¶È¤Î°Õ¿Þ¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖËÍ¤Ï¤³¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¿·¤¿¤Ê¥Á¥ã¥×¥¿ー¤ò¤¹¤Ç¤Ë»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÎ¹¤ÏËÍ¤Î¥¥ã¥ê¥¢»Ë¾åºÇÂç¤Î¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¤¢¤ÎÆ°²è¤Ï´¶¼Õ¤òÉ½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î²¿¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·³Î¼Â¤Ë¸í²ò¤µ¤ì¡¢°ã¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¼õ¤±¼è¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡×
¥Ø¥à¥º¥ïー¥¹¤¬¤ªÊÌ¤ì¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ò¤È¤Þ¤º°Â¿´¤À¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ø¥É¥¥ー¥à¥º¥Ç¥¤¡Ù¤Ç¥½ー¤Ë¤¤¤«¤Ê¤ë±¿Ì¿¤¬¹ß¤ê¤«¤«¤ë¤«¤Ï°ú¤Â³¤¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡¿¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥È¡¦¥¦¥©ー¥º¡Ù¤Ç¤Ï¡¢MCU¤Î¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥ó¤¬¥ê¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤ë¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢²æ¡¹¤¬¥½ー¤Î³èÌö¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï»Ä¤ê¤ï¤º¤«¿ôºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡£
