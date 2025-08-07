¥¾¥ó¥Ó¤¬¥É¥Ð¤Ã¤ÈÇúÈ¯¡Ø¥³ー¥ë¥É¡¦¥¹¥È¥ìー¥¸¡Ù¶¯ÎõÍ½¹ðÊÔ ¨¡ ¥êー¥¢¥à¡¦¥Ëー¥½¥ó¼ç±é¡¢¡Ø¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥Ñー¥¯¡ÙµÓËÜ²È¤Î·ã¥ä¥Ð¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë
¼ç±éºî¡ØÍç¤Î½Æ¤ò»ý¤ÄÃË¡Ù¥ê¥Öー¥ÈÈÇ¤âËÜ¹ñ¤ÇÀä»¿¸ø³«Ãæ¡ÊÆüËÜÌ¤Äê¡Ë¤Î¥êー¥¢¥à¡¦¥Ëー¥½¥ó¤Ë¤è¤ë¿·¤¿¤ÊÃíÌÜºî¡Ø¥³ー¥ë¥É¡¦¥¹¥È¥ìー¥¸¡Ê¸¶Âê¡§Cold Strage¡Ë¡ÙÊÆÍ½¹ðÊÔ¤¬¸ø³«¤À¡£Ì¤ÃÎ¤Î¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿Í¡¹¤¬¥¾¥ó¥Ó²½¤¹¤ë¶ÛµÞ»öÂÖ¤òÉÁ¤¤¤¿ÇúÈ¯·Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Û¥éー¥³¥á¥Ç¥£¤Ç¤¢¤ë¡£
ÊÑ°Û¤òÂ³¤±¤ë¹â´¶À÷¶Ý¤¬»ÜÀß¤«¤éÏ³¤ì½Ð¤·¤¿¡ª2¿Í¤Î¼ã¤½¾¶È°÷¤¬¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¥Ð¥¤¥ª¥Æ¥íÂÐºö°÷¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿ÍÎàÌÇË´¤òÁË»ß¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»Ë¾åºÇ¤â²á¹ó¤ÊÌë¶Ð¤ËÄ©¤à¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÈùÀ¸Êª¤ÏÁ´¤Æ¤òÇË²õ¤·¤Ê¤¬¤é³ÈÂç¤òÂ³¤±¤ë¡Ä¡Ä¡£
½µËöÀ¤³¦¤È²½¤·¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Îº½ÇùÃÏÂÓ¤Ç¤Ï¡¢¶Ý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿ÈÂÎ¤ò¿ª¤Þ¤ì¤¿»àÂÎ¤¬¤¢¤Á¤³¤Á¤ËÅ¾¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¶Ý¤Î¶²¤í¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ï¡¢´¶À÷¼Ô¤¬¤¢¤é¤æ¤ë¤â¤Î¤ò»µ¤»¶¤é¤·¤Ê¤¬¤é¥É¥Ð¤Ã¤ÈÇËÎö¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦ÅÀ¤À¡£
¤«¤Ä¤Æ¤Î·³»ö´ðÃÏ¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿¥ì¥ó¥¿¥ë¼ýÇ¼¥µー¥Ó¥¹»ÜÀß¤Ç¤â´¶À÷¤¬³ÈÂç¡£´¶À÷¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿½÷À¤Ï¡¢¡Öµ¤Ê¬¤¬°¤¤¡Ä¡Ä¡×¤ÈÈ¯¤·¤¿Ä¾¸å¤ËÆ¬¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤Æ»àË´¤¹¤ë¡£¶ÛµÞ»öÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤¿Ìë¶Ð¤Î¼ã¼Ô2¿Í¤Ï¡¢¼¡¡¹¤È¸½¤ì¤ë´¶À÷¼Ô¤¿¤Á¤«¤éÆ¨¤ì¤Ê¤¬¤éÌëÌÀ¤±¤Þ¤ÇÀ¸¤±ä¤Ó¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡©Ìã¤¤¥²¥íÃí°Õ¤Î¥¹¥×¥é¥Ã¥¿ー±ÇÁü¤Ë¿Ì¤¨¤¿¤¤¡£
¶¦±é¤Ï¡Ö¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ãー¡¦¥·¥ó¥°¥¹ Ì¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦¡×¤Î¥¸¥çー¡¦¥ー¥êー¡¢¡Ê2024¡Ë¥¸¥çー¥¸¥Ê¡¦¥¢¥ê¥¹¡¦¥¥ã¥ó¥Ù¥ë¡£¸¶ºî¤ÈµÓËÜ¤Ï¡Ø¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥ïー¥ë¥É¡¿Éü³è¤ÎÂçÃÏ¡Ù¡Ê2025¡Ë¡Ø¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥Ñー¥¯¡Ù¡Ê1993¡Ë¤ä¡Ø¥¹¥Ñ¥¤¥Àー¥Þ¥ó¡Ù¡Ê2002¡Ë¤Ê¤É¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¢¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥³ー¥×¡£´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥¦¥¨¥¹¥È¥ïー¥ë¥É¡×¡Ê2016¡Ë¥¸¥ç¥Ëー¡¦¥¥ã¥ó¥Ù¥ë¤À¡£
¡Ø¥³ー¥ë¥É¡¦¥¹¥È¥ìー¥¸¡Ê¸¶Âê¡§Cold Strage¡Ë¡Ù¤Ï2026Ç¯¤ËUS¸ø³«Í½Äê¡£