¸ÅÀîÍºÂç¡Ö¤ì¤ó¤³¤ó¤¬³Ú¤·¤ß¤Ê¿ÍÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¾Ð´é¤â»°Âð¹°¾ë¤Ë¥Ñ¥¯¥Á¡¼¶ì¼ê¤ÈË½Ïª¤µ¤ì¤ë
¸ÅÀîÍºÂç¡Ê38¡Ë¤¬7Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÎNHK¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆÃ½¸¥É¥é¥Þ¡Ö¥³¥È¥³¥È¡Á¤ª¤¤¤·¤¤¿´¤È½Ð²ñ¤¦Î¹¡Á¡×·²ÇÏÊÔ¡ÊBS¡¦BSP17Æü¸á¸å10»þ¡Ë°ñ¾ëÊÔ¡ÊÆ±24Æü¡¢Æ±¡Ë´°À®²ñ¸«¤Ç¡Ö¤³¤Î»£±Æ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤ì¤ó¤³¤ó¤¬³Ú¤·¤ß¤Ê¿ÍÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¶ì¼ê¤Î¥Ñ¥¯¥Á¡¼¤Ï¿©¤Ù¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡ÈÌóÂ«¡É¤Ç»£±Æ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢±é½Ð¤Ë¿©¤Ù¤µ¤»¤é¤ìÈùÌ¯¤Ê´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¡¢º£²ó¤«¤é½Ð±é¤Î»°Âð¹°¾ë¡Ê57¡Ë¤ËË½Ïª¤µ¤ì¡¢¾È¤ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡Ö¥³¥È¥³¥È¡Á¤ª¤¤¤·¤¤¿´¤È½Ð²ñ¤¦Î¹¡Á¡×¤Ï¡¢¸ÅÀî±é¤¸¤ëÉ´²ßÅ¹¥Ð¥¤¥ä¡¼¤Î·ëµ©¹¨¿Í¤¬¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤ÎÌ¥ÎÏÅª¤Ê¿©ºà¤òÃµ¤·¤ÆÎ¹¤ò¤¹¤ë¡£Ë¬¤ì¤¿ÅÚÃÏ¤Ç°é¤Þ¤ì¤ë¿©ºà¤È¡¢¤½¤³¤ËÀ¸¤¤ë¿Í¡¹¤Î¿´¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¹¡¼¥×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¡£¥»¥«¥ó¥É¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤ë·²ÇÏÊÔ¤Ï¡¢Êª»ºÅ¸¤Ë½Ð¤¹¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¡¼¥×¤ò³«È¯¤¹¤ë¤¿¤á¡¢·²ÇÏ¸©¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿¹¨¿Í¤Î¸µ¤Ë¡¢»°Âð±é¤¸¤ëÇ¯¾å¤Î¡È¸åÇÚ¡Éº¬ËÜ¿Ê¡Ê¤Í¤â¤È¤¹¤¹¤à¡Ë¤¬ÆÍÁ³¡¢¹çÎ®¡£°ì½ï¤Ë¿©ºàÃµ¤·¤ò»Ï¤á¡¢²¼¿ÎÅÄ¥Í¥®ÇÀ²È¤È¤Î¼è°ú¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤Ãæ¡¢°Ë¹áÊÝ²¹Àô¤ÎÄ®¤ÇÊë¤é¤¹¡¢¾®ÎÓÎÃ»Ò¡Ê35¡Ë±é¤¸¤ë½÷À²è²È¡¦ÉÔÆóÃ«±ß¤È½Ð²ñ¤¦¡£°ñ¾ëÊÔ¤Ï¡¢¹¨¿Í¤¬Êª»ºÅ¸¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡Ö¥¹¡¼¥×´ë²è¡×¤¬Ãæ»ß¤Î´íµ¡¤Ë´Ù¤ê¡¢¼ý±×¥¢¥Ã¥×¤¬ÉÔ²Ä·ç¤È¤Ê¤ê¡¢¶áÇ¯¤Î¡Ö¾Æ¤¤¤¤â¥Ö¡¼¥à¡×¤ËÌÜ¤ò¤Ä¤±¡¢¿Ê¤È¤È¤â¤Ë°ñ¾ë¸©¤Ø¸þ¤«¤¦¡£
»£±Æ¤Ç½é¤á¤ÆÂÎ¸³¤·¤¿¤³¤È¤òÊ¹¤«¤ì¡¢»°Âð¤¬¡Ö¥Ï¥¦¥¹¤ì¤ó¤³¤ó¤Î¡¢¤ª¤¤¤·¤µ¡×¤È¸ý¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¸ÅÀî¤Ï¡ÖÀè¤Ë¸À¤ï¤ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£¡Ö¼ºÎé¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¤ì¤ó¤³¤ó¤ò¡¢¤¢¤Þ¤ê¹¥¤ó¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Å·¤×¤é¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤â¡ÊÂ¾¤Î¿Í¤Ë¡Ë¤¢¤²¤Æ¤¤¤¿¡£¥»¥ê¥Õ¤Ç¡¢½À¤é¤«¤¤¤±¤É¥·¥ã¥¥·¥ã¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌ·½â¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ÎÄÌ¤ê¡Ä´Å¤¤¡£¤³¤Î»£±Æ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤ì¤ó¤³¤ó¤¬³Ú¤·¤ß¤Ê¿ÍÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¥¢¥É¥ê¥Ö¤Ç¡¢Å·¤×¤é¤âÍÈ¤²¤¿¤È¤¤¤¦¡£¹¨¿Í¤Ï¥¯¡¼¥ë¤Ê¥¥ã¥é¤À¤¬¡¢±é¤¸¤¿¸ÅÀî¼«¿È¤Ï¾Ð¤¤¾å¸Í¤À¤È¤¤¤¤¡¢»°Âð¤Ï¡Ö¥¢¥É¥ê¥Ö¤Ç¡¢¤Æ¤ó¤×¤é¤òÍÈ¤²¤Æ¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£¸ÅÀî¼«ÂÎ¤Ï¥²¥é¡Ê¾Ð¤¤¾å¸Í¡Ë¤Ã¤Æ¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤ï¤é¤«¤·¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¤½¤Î³ëÆ£¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£¸ÅÀî¤¬¡ÖËÍ¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡Ä¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥¢¥É¥ê¥Ö¤ò¤µ¤ì¡ÊÌò¤È¤·¤Æ¡Ë¾Ð¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¡Ä·ë²ÌÅª¤Ë¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢»°Âð¤¬¡Ö¥Ñ¥¯¥Á¡¼¤¬¶ì¼ê¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¿©¤Ù¤Æ¡¢¥¦¥ó¥¦¥ó¤È¤¤¤¦¡ÄÈùÌ¯¤Ê´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜÊÔ¤ò¸«¤Æ¡¢¤³¤³¤À¤È¡¢¤¹¤°Ê¬¤«¤ë¡×¤È¡¢¸ÅÀî¤¬¥Ñ¥¯¥Á¡¼¤¬¶ì¼ê¤À¤ÈË½Ïª¤·¤¿¡£¸ÅÀî¤Ï¡ÖºÇ½é¡¢¿©¤Ù¤Ê¤¤¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¿©¤Ù¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¡©¡¡¤È¡×¤È¾Ð¤¦¤È¡¢ËÙÆâÍµ²ðÀ©ºîÅý³ç¤Ï¡Ö»öÁ°¤Ë¶ì¼ê¤Ê¤â¤Î¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¡Ø¥Ñ¥¯¥Á¡¼¤Ç¤¹¡Ù¤È¸À¤¦¤Î¤Ë¡¢±é½Ð¤¬¿©¤Ù¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£¸ÅÀî¤Ï¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡£¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ£¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£