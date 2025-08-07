¥¸¥åー¥É¡¦¥í¥¦¡¢¥¢¥Ê¡¦¥Ç¡¦¥¢¥ë¥Þ¥¹¤éÂç¶¦±é¤ÎÌµ¿ÍÅç¥¹¥ê¥éー¡Ø¥¨¥Ç¥ó¡ÙÊÆÍ½¹ðÊÔ ¨¡ ¥ô¥¡¥Í¥Ã¥µ¡¦¥«ー¥Óー¡¢¥·¥É¥Ëー¡¦¥¹¥¦¥£ー¥Ëー¡¢¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥Ö¥ê¥åー¥ë¶¦±é
¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Óー¥¹¥È¡Ù¥·¥êー¥º¤Î¥¸¥åー¥É¡¦¥í¥¦¡¢¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯4:¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡¦¥¹¥Æ¥Ã¥×¡Ù¡Ê2025¡Ë¥ô¥¡¥Í¥Ã¥µ¡¦¥«ー¥Óー¡¢¡Ê2024¡Ë¥·¥É¥Ëー¡¦¥¹¥¦¥£ー¥Ëー¡¢¡Ø¥Ð¥ì¥êー¥Ê¡§The World of John Wick¡Ù¡Ê2025¡Ë¥¢¥Ê¡¦¥Ç¡¦¥¢¥ë¥Þ¥¹¡¢¡Ø¥·¥Ó¥ë¡¦¥¦¥©ー/¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡Ù¡Ê2016¡Ë¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥Ö¥ê¥åー¥ë¹ë²Ú¶¦±é¤ÎÌµ¿ÍÅç¥¹¥ê¥éー¡Ø¥¨¥Ç¥ó¡Ê¸¶Âê¡§Eden¡Ë¡Ù¤è¤êUSÍ½¹ðÊÔ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
´ÆÆÄ¤Ï¡Ø¥Ð¥Ã¥¯¥É¥é¥Õ¥È¡Ù¡Ê1991¡Ë¤ä¡Ø¥Ó¥åー¥Æ¥£¥Õ¥ë¡¦¥Þ¥¤¥ó¥É¡Ù¡Ê2001¡Ë¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎÌ¾ºî¤òÇÚ½Ð¤·¤¿´ÆÆÄ¥í¥ó¡¦¥Ï¥ïー¥É¡£¥¨¥¯¥¢¥É¥ë¡¦¥¬¥é¥Ñ¥´¥¹½ôÅç¤ÎÌµ¿ÍÅç¥Õ¥í¥ì¥¢¥ÊÅç¤òÉñÂæ¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¤ëÌ¤²ò·è¤Î¼ÂÏÃ¤òÉÁ¤¯¥ß¥¹¥Æ¥êー¤À¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌÜÅª¤ò»ý¤Ã¤ÆÅç¤Ë°Ü½»¤·¤Æ¤¤¿¥°¥ëー¥×¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¶²¤í¤·¤¤¤Î¤Ï¿Í´Ö¤ÎÆóÌÌÀ¤Ç¤¢¤ë¤Èµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¥Ö¥ê¥åー¥ë¤È¥¹¥¦¥£ー¥Ëー¤¬±é¤¸¤ëÉ×ºÊ¤Ï¿¿Ùõ¤ÊÆþ¿¢¼Ô¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤ë°ìÊý¡¢¥¢¥Ê¡¦¥Ç¡¦¥¢¥ë¥Þ¥¹¤ÏÅç¤Ë¹âµé¥Û¥Æ¥ë¤ò·ú¤Æ¤ë¤¿¤á¤Ë2¿Í¤Î°¦¿Í¤È»ÈÍÑ¿Í¡¢ÂçÎÌ¤Î°áÁõ¤È¶¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£Åç¤Î¼«Á³¤È¶¦¤ËÀÅ¤«¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¥¸¥åー¥É¡¦¥í¥¦¤È¥ô¥¡¥Í¥Ã¥µ¡¦¥«ー¥Óー¤ÎÉ×ºÊ¤ÏÈà½÷¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎÅç¤Ç¡¢Ã¯¤¬À¸¤¡¢Ã¯¤¬µî¤ë¤Î¤«¡©¿Í´Ö¤ÎËÜÇ½¤òÇí¤½Ð¤·¤Ë¤·¤¿À¸¡¹¤·¤¤¥É¥é¥Þ¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£²»³Ú¤Ïµð¾¢¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤òInstagram¤Ç¸«¤ë
2024Ç¯9·î¤Î¥È¥í¥ó¥È¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¾å±Ç¤µ¤ì¤¿¸å¡¢Vertical¤¬¤è¤¦¤ä¤¯ËÌÊÆÇÛµë¸¢¤ò³ÍÆÀ¡£ÊÆRotten Tomatoes¤Ç¤Ï¥¹¥³¥¢57%¤Î»¿ÈÝÎ¾ÏÀºî¡£2025Ç¯8·î22Æü¤ËÊÆ¸ø³«Í½Äê¡£