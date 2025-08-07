¡Ö¥¶¡¦¥Üー¥¤¥º¡×Á°Æüëý¥É¥é¥Þ¡Ö¥ô¥©ー¥È¡¦¥é¥¤¥¸¥ó¥°¡×¿·¥¥ã¥¹¥È·èÄê¤Ç8·î»£±Æ¥¹¥¿ー¥È
Amazon¥·¥êー¥º¡Ö¥¶¡¦¥Üー¥¤¥º¡×¤ÎÁ°Æüëý¥É¥é¥Þ¡Ö¥ô¥©ー¥È¡¦¥é¥¤¥¸¥ó¥°¡Ê¸¶Âê¡§Vought Rising¡Ë¡×¤è¤ê¡¢¿·¤¿¤Ë4Ì¾¤Î¥¥ã¥¹¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¥·¥êー¥º¤Ï2025Ç¯8·îÃæ¤Ë»£±Æ³«»ÏÍ½Äê¤À¡£
Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢1950Ç¯Âå¤Î¥Ë¥åー¥èー¥¯¡£¥ô¥©ー¥È¼Ò¤Îµ¯¸»¤ËÇ÷¤ë¡È¤Ò¤Í¤ê¤Î¸ú¤¤¤¿»¦¿Í¥ß¥¹¥Æ¥êー¡É¤È¤·¤Æ¡¢¥½¥ë¥¸¥ãー¡¦¥Üー¥¤¡Ê¥¸¥§¥ó¥»¥ó¡¦¥¢¥¯¥ì¥¹¡Ë¤Î¸ì¤é¤ì¤¶¤ë½é´ü¤Î³èÌö¤ä¡¢Åö»þ¥¯¥é¥é¡¦¥ô¥©ー¥È¤ÈÌ¾¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¹¥Èー¥à¥Õ¥í¥ó¥È¡Ê¥¢¥ä¡¦¥¥ã¥Ã¥·¥å¡Ë¤Î¶Ë°ÈóÆ»¤ÊºîÀï¤Ë¾ÇÅÀ¤¬Åö¤Æ¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¿·¤¿¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥¥ã¥¹¥È¤Ï¡¢¡Ö¥Ö¥ê¥¸¥ãー¥È¥ó²È¡×¥·ー¥º¥ó3¤Î¥¸¥çー¥Ç¥ó¡¦¥Þ¥¤¥êー¡¢HBO¥É¥é¥Þ¡Ö¥¤¥ó¥À¥¹¥È¥êー¡×¥·ー¥º¥ó2¤Î¥Ë¥³¥í¡¦¥Ñ¥»¥Ã¥Æ¥£¡¢¡Ö°ìÎ®¥·¥§¥Õ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥êー¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡×¤Î¥ê¥Ã¥ー¡¦¥¹¥¿¥Õ¥£¥¨¥ê¡¢¡Ö¥»¥ó¥¹8¡×¤Î¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦£Ê¡¦¥¹¥ß¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢³¤³°¥É¥é¥Þ¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î´é¤Ö¤ì¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌòÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
ÊÆ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¥¶¡¦¥Üー¥¤¥º¡×¥·ー¥º¥ó5¤Ë¥Ü¥à¥µ¥¤¥ÈÌò¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¥á¥¤¥½¥ó¡¦¥À¥¤¤â¡¢ËÜºî¤Ë½Ð±é¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤Þ¤¿¡¢3·î¤Ë¤Ï¡Ö¥æー¥Õ¥©¥ê¥¢¡¿EUPHORIA¡×¤Î¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¡¦¥Ý¥¸ー¤È¡Ö¥Ö¥ëー¥Ö¥é¥Ã¥É ～NYPD²ÈÂ²¤Îå«～¡×¤Î¥¦¥£¥ë¡¦¥Û¥Ã¥¯¥Þ¥ó¤Î»²²Ã¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥·¥çー¥é¥ó¥Êー¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥¶¡¦¥Üー¥¤¥º¡×¥·ー¥º¥ó3¡õ4¤ÇÀ½ºîÁí»Ø´ø¤òÌ³¤á¤¿¥Ýー¥ë¡¦¥°¥ì¥í¥ó¥°¡£À½ºîÁí»Ø´ø¤Ë¤Ï¥°¥ì¥í¥ó¥°¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö¥¶¡¦¥Üー¥¤¥º¡×¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¯¥ê¥×¥¡¢¥»¥¹¡¦¥íー¥²¥ó¡¢¥¨¥ô¥¡¥ó¡¦¥´ー¥ë¥É¥Ðー¥°¡¢¸¶ºî¥³¥ß¥Ã¥¯¤Îºî¼Ô¥¬ー¥¹¡¦¥¨¥Ë¥¹¡õ¥À¥ê¥Ã¥¯¡¦¥í¥Ðー¥È¥½¥ó¤é¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£¥¢¥¯¥ì¥¹¤È¥¥ã¥Ã¥·¥å¤Ï¼ç±é¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤â·óÇ¤¤¹¤ë¡£
¡Ö¥¶¡¦¥Üー¥¤¥º¡×Á°Æüëý¥É¥é¥Þ¡Ö¥ô¥©ー¥È¡¦¥é¥¤¥¸¥ó¥°¡Ê¸¶Âê¡§Vought Rising¡Ë¡×¤Ï¡¢2025Ç¯8·îÃæ¤Ë»£±Æ³«»Ï¡£
