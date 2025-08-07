今日7日(木)の東海地方は、猛暑から解放され、曇りや雨となっています。この先2週間は、安定した夏空の日は少ないでしょう。10日(日)から11日(月)は、広い範囲で雨が降り、大雨になる所もありそうです。また、お盆休みは、極端な高温にはなりませんが、厳しい暑さは続く見込みです。

今日7日 この後の雨の見通し

東海地方は、昨日6日までの猛烈な暑さから一転、今日7日は、厚い雲に覆われ、午前中は雨の降った所が多くなりました。岐阜県の多い所では、24時間降水量(正午まで)は50ミリ以上を観測しています。

前線に伴う帯状に延びる雨雲が、東海地方を通過しています。午後は、雨の止む所が多く、雨の降る範囲は狭まりますが、所々で雨や雷雨となるでしょう。夜遅くにかけて、大気の不安定な状態が続くため、一旦雨が止んでも、竜巻などの激しい突風、落雷、ひょう、急な強い雨に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

週間天気図 前線や湿った空気の影響を受けやすい

向こう一週間は、太平洋高気圧の勢力が弱まり、湿った空気や前線の影響を受ける日が多いでしょう。

特に、10日(日)から12日(火)頃は、前線の動きや活動に注意が必要で、10日(日)は、前線が西日本から東日本に延び、11日(月)はやや北上するものの、本州付近に停滞するでしょう。12日(火)は、前線が日本海まで北上する見込みです。

10日(日)〜11日(月)は広く雨に

10日(日)から11日(月)は、前線の影響で、広い範囲に雨雲がかかるでしょう。岐阜県を中心に雨量が多くなる恐れがあります。12日(火)も、岐阜県や愛知県などで雨が降りやすく、さらに雨量が増える可能性があります。お盆休みの旅行や帰省は、最新の気象情報に注意してください。

15日(金)〜20日(水) 極端な高温の日はなさそう

15日(金)以降は、高気圧に覆われる日が多いものの、時折り、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるでしょう。長い時間、降るような雨はなさそうですが、傘マークが付いていない日も、にわか雨や雷雨に注意が必要です。

体温を超えるような高温となる日はないでしょう。最高気温は、名古屋や岐阜などで35℃以上の猛暑日が続く見込みです。油断せずに、熱中症対策を続けてください。