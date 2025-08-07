加藤綾菜、姿勢良く“高級車”を運転する姿を鈴木奈々が公開「凄い」「いい車乗ってますね〜」 夫は加藤茶
ザ・ドリフターズの加藤茶（82）の妻でタレントの加藤綾菜（37）が6日、タレント・鈴木奈々（37）のインスタグラムに登場。高級車を運転する姿が公開された。
鈴木は「あやなちゃんの運転する姿勢が良い」と、1枚の写真をアップ。ハンドルに高級車・レクサスのエンブレムが入った車を運転する綾菜の様子がとらえられている。
「今日は一日ずっと一緒にいました」と明かし、「あやなちゃん運転ありがとう 充実した楽しい一日になりました」と語る鈴木のコメントに、綾菜も「一日どうもありがとう」と返信している。
ハッシュタグでは「#ずっと前から決まってた予定 #終わってカトちゃんと合流 #和食食べました」と添え、充実した1日を報告した。
この投稿には「綾菜さんカッコイイ」「いい車乗ってますね〜」「レクサスですか 凄いですね」などのコメントが寄せられている。
