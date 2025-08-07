大山加奈さん、元バレー日本代表“大集合”の豪華ママ会 アクティビティで夏を満喫「大好きな選手たちが並んでいらっしゃる〜」
元全日本女子バレーボール選手の大山加奈さん（41）が6日、自身のインスタグラムを更新。「久しぶりにすぎさんちに大集合！」と報告し、子どもたちも交えた豪華“ママ会”ショットを披露した。
【写真】「大好きな選手たちが並んでいらっしゃる〜」“豪華ママ会”の集合写真を披露した大山加奈さん
大山さんは続けて「会おう会おうと言ってはいたもののなかなか会えず…やっと会えました」「流しそうめんにスイカ割りに 水遊びにスーパーボールすくいに くじ引きに… 3時間ほどの間に夏を大満喫」「色々とアクティビティを用意してくれたすぎさんに感謝感謝です」などと報告し、同じく元全日本の杉山祥子さん、宝来麻紀子さん、木村沙織さんと妹で元バレーボール選手の大山未希さんらとそれぞれの子どもたちとの集合写真や、アクティビティを楽しむ様子などをとらえた写真をアップした。
最後は「何年経ってもずっと仲良くしてくれる先輩たちに感謝です」と、感謝の気持ちなどをつづって締めくくった。
この投稿にフォロワーからは「大好きな選手たちが並んでいらっしゃる〜」「久しぶりのメンバーで久しぶりに試合見たいです」などのコメントが寄せられている。
大山さんは、東レアローズ女子バレーボール部に入部後アテネオリンピックに出場するなど、力強いスパイクを武器に日本を代表するプレーヤーとして活躍。2010年に現役を引退しキッズコーディネーショントレーナーの資格を取得し、全国での講演活動やバレーボール教室に精力的に取り組み幅広く活動している。プライベートでは15年9月、一般男性と結婚したことを自身のブログで発表。21年2月に双子の女児が誕生した。
