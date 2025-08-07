『仮面ライダーゼッツ』主題歌は澤野弘之トータルプロデュースのNAQT VANEに決定
9月7日にスタートする令和仮面ライダー7作目『仮面ライダーゼッツ』（毎週日曜 前9：30、テレビ朝日系）の制作発表会見が7日、東京・六本木ヒルズアリーナで開催。主要キャストの情報が解禁となった。
【写真】『仮面ライダーゼッツ』カラーの衣装でVTRに登場したNAQT VANE
仮面ライダー史上初となる胸に巻くベルト＝“ゼッツドライバー”が強烈なインパクトを放った『仮面ライダーゼッツ』。これまで仮面ライダーゼッツに変身する主人公・万津莫（よろず・ばく）役の俳優・今井竜太郎だけが発表されていた。この日は、ねむ役の堀口真帆、富士見鉄也役（ふじみ・てつや）の三嶋健太、南雲なすか（なぐも・なすか）役の小貫莉奈、万津美浪（よろず・みなみ）役の八木美樹、ノクス役の古川雄輝が解禁となった。
また、主題歌情報も公開。楽曲のタイトルは「VISIONS」で、アーティストは澤野弘之がトータルプロデュースのNAQT VANE（ナクトベイン）となる。作詞はBenjamin ＋ cAnON.、作詞・編曲はHiroyuki SAWANOという構成となった。あす8日からテレビサイズの配信がスタートする。澤野は「『VISIONS』を制作する中で特にスピード感。この作品のエネルギーと一緒に、この楽曲、この作品の物語を楽しんでいただけたら幸いです」と呼びかけていた。
