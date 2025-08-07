【事前確認】子どもに言い過ぎてしまったときの原因、精神科看護師の投稿に9千いいね「これですこれです！」【ママリ】

当てはまりますか？子どもに言い過ぎてしまった【原因】

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、子どもの精神科看護師@こど看(@kodokanchildpsy)さんの投稿です。子育てをしていると、ついイライラしてお子さんに言い過ぎてしまう、ということもあるのではないでしょうか。児童思春期精神科病棟に勤務する投稿者。経験上、子どもに言い過ぎてしまった場面を振り返ったとき「よく出てくる原因」があるそうで…？

児童思春期精神科病棟に勤務する・子どもの精神科看護師@こど看(@kodokanchildpsy)さん。経験上、子どもに言い過ぎてしまった場面を振り返ったとき「よく出てくる原因」があるそうで…？「理由がわかると少し冷静になれる」と、この投稿で原因を振り返るきっかになるかもしれません。

私調べですが、子どもにイライラして言い過ぎてしまった場面を振り返った時、結構な確率で出てくる「多分これが原因だなぁ…」は



・空腹

・時間の余裕がない

・子どもへの過度な期待

・足りなかった睡眠時間

・要らなかった余計な一言

・ホルモンバランスの乱れ



が多いようです。皆様はどうですか

皆さんが思い浮かべた原因はありましたか？中には自身ではコントロールが難しいものや、気づいていなかったことがあったかもしれませんね。こうして落ち着いて振り返ることは、良いきっかけとなったのではないでしょうか。



この投稿には「これに"暑さ"という要素が追加される…」といった、リスト以外のものが原因だった方のコメントも寄せられていました。それぞれ環境によってもさまざまな原因がありますね。



「時間の余裕がない。なので、なるべく時間の余裕を持つようにしてます」「わかる！今日長い時間昼寝したら、子どもに優しくなれた！」と、原因を把握することでできる工夫も生まれます。子どもにイライラして言い過ぎてしまう原因について考えるきっかけとなる、素晴らしい投稿でした。

記事作成: minaduki23

（配信元: ママリ）