¡ÖÀ»ÃÏ¤Ç²Î¤¦¤Î¤Ï³ÊÊÌ¡×¡¡B¡ìz¤â¤Î¤Þ¤Í¥¿¥ì¥ó¥È¡¢°ðÍÕ¤µ¤ó½Ð¿ÈÃÏ¥é¥¤¥Ö¤ËÎÏ¤¬Æþ¤ë¥ï¥±
¡¡¡Ö°ðÍÕ¤µ¤ó¤ÎÀ»ÃÏ¤Ç²Î¤¦¤Î¤Ï³ÊÊÌ¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤Ï¿Íµ¤¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö£Â'z¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ç²¬»³¸©ÄÅ»³»Ô½Ð¿È¤Î°ðÍÕ¹À»Ö¤µ¤ó¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í¥¿¥ì¥ó¥ÈÃæÂ¼ÁÇÌé¤µ¤ó¡Ê£µ£°¡Ë¡áÄ¹Ìî¸©¡£ÄÅ»³»ÔÃæ¿´Éô¤Î¸µµûÄ®¾¦Å¹³¹¤Ç£··î¤Ë³«¤«¤ì¤¿¥é¥¤¥Ö¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û200¿Í¤Î´ÑµÒ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¥é¥¤¥Ö
¡¡¤¤¤é¤Ê¤¤²¿¤â¡¡¼Î¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤ª¤¦¡¼¡£¥é¥¤¥Ö¤Ï¡Ö£Ì£Ï£Ö£Å¡¡£Ð£È£Á£Î£Ô£Ï£Í¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ö£õ£ì£ô£ò£á¡¡£ó£ï£õ£ì¡×¡Ö¥¤¥Á¥Ö¥È¥¼¥ó¥Ö¡×¡Ö¥ë¡¼¥È£µ£³¡×¤Ê¤ÉÄêÈÖ¶Ê¤ä¥½¥í¶Ê¤Î¥ª¥ó¥Ñ¥ì¡¼¥É¡£Ç®Îõ¤Êà°ðÍÕ¥Õ¥¡¥óá¤¬½¸¤¦ÄÅ»³¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÁª¶Ê¤È¡¢ÌÜ¤òÊÄ¤¸¤ì¤Ð¤Þ¤ë¤ÇËÜ¿Í¤½¤Î¤â¤Î¤Î²ÎÀ¼¤ÇÌó£²£°£°¿Í¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤â¥Õ¥¡¥óÎò£³£´Ç¯¡£¹¥¤¤¬¹â¤¸¤Æ£±£·Ç¯Á°¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î¤â¤Î¤Þ¤ÍÈÖÁÈ¤Ë±þÊç¤·¤¿¤Î¤¬³èÆ°¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ç¡¢°ðÍÕ¤µ¤ó¤Ë·É°Õ¤ò¹þ¤á¡¢²Î»ì¤ËÂ÷¤µ¤ì¤¿»×¤¤¤òÁÛÁü¤·¤Ê¤¬¤é°ì²»°ì²»¤òÃúÇ«¤Ë²Î¤¦¡£¡Ö£Â'z¡¢°ðÍÕ¤µ¤ó¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤ò¾å¤²¤Æ¥é¥¤¥Ö¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡×
¡¡ÄÅ»³¤Ë¤ÏÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤¤òÊú¤¯¡£°ðÍÕ¤µ¤ó¤Î¼Â²È¡¦¥¤¥Ê¥Ð²½¾ÑÉÊÅ¹¡ÊÄÅ»³»ÔÀîºê¡Ë¤Ê¤É¤æ¤«¤ê¤ÎÃÏ¤Ï²¿ÅÙ¤âÂ¤ò±¿¤ó¤À¡£¥é¥¤¥Ö¤ò´ë²è¤·¤¿»ÔÌ±ÃÄÂÎ¡Ö£Â'zÄÅ»³¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë²ñ¡×¤È¤Ï£²£°£±£¸Ç¯¤«¤é¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢½Ð±é°ÍÍê¤¬¤¢¤ë¤¿¤Ó¤Ë²÷Âú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤â¡Ö¤É¤³¤«¤Ç°ðÍÕ¤µ¤ó¤¬¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÎÏ¤¬Æþ¤Ã¤¿¤¬¡¢¼Â¤ÏËÜ¿Í¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£Æ´¤ì¤Î¿Í¤È¤ÎÂÐÌÌ¤òÌ´¸«¤Æ¡¢·Ý¤òËá¤Â³¤±¤ë¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¡¿»³ÍÛ¿·Ê¹¡Ë