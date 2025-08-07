◇MLB カージナルス5-3ドジャース(日本時間7日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースの大谷翔平選手が二刀流出場。投げては4回1失点、打者では39号と華麗なプレーを見せました。試合後にロバーツ監督が大谷選手を称賛しました。

大谷選手は「1番・投手兼DH」で出場。初回先頭打者を直球で打ち取ると、続く打者はスイーパーでセンターライナーで打ち取り最後は見逃し三振で三者凡退と上々の立ち上がり。2回は侍ジャパンでチームメートだったラーズ・ヌートバー選手に対し空振り三振を奪うとまたも三者凡退に終えます。3回に1点奪われるも4回は三者三振と見事な投球。大谷選手は4回54球を投げ、被安打2、8奪三振、1失点の好投。最速101.1マイル(約163キロ)を記録しました。

そして打者としては第2打席マシュー・リベラトレ投手が3球目に投じた92.8マイル(約149キロ)のシンカーを捉えセンターへの特大弾を放ち、3打数1安打2打点の活躍をしました。

この活躍にロバーツ監督は「ショウヘイは本当に素晴らしかったです。ピッチングでは速球のコマンドが見事で、本当に印象的でした。今日はしっかりと自分の投球を取り戻してくるだろうと思っていましたが、その通りでした。そして打撃面でも、四球にホームランと非常に良い内容でした」と絶賛。

投打でチームを引っ張ったことについては「僕自身もまだ、彼がどうやって適応しているのかを学んでいるところなんですが、本当に驚くべきことです。彼は明らかに身体的に非常に優れた才能を持っていますが、それだけでなく、準備に対して非常に規律があり、精神的にも非常に強い。そして、何よりも素晴らしい競争者です。それに加えてあれだけの才能もあるわけですから。昨夜あれだけのことをやって、その上で日中の試合に戻ってきてまたああいったパフォーマンスを見せるなんて、もう言葉では言い表せないほどです。どんな称賛の言葉を使っても足りないですね」と話しました。