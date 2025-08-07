草間リチャード敬太、『Duet』ソロ表紙企画でワオキツネザルと共演 B面は浴衣姿のtimelesz寺西拓人
5人組グループ・Aぇ! groupの草間リチャード敬太が、7日発売『Duet』9月号表紙に登場する。同グループのセルフプロデュース企画、ソロ表紙シリーズ第4弾でワオキツネザルとの撮影が実現した。
【表紙B面カット】浴衣姿で色気ダダ漏れな寺西拓人
「かわいい動物たちとたわむれたい！」というリチャードの希望で、ワオキツネザルを肩に乗せて撮影。屋内型ふれあい動物園で、いろんな動物と遊ぶリチャードの、ほかでは見られないかわいらしい笑顔に注目。また、スタジオでは奇抜な衣装で、モデルさながらのポージングでクールに撮影を敢行。その表情のギャップも見どころとなる。
表紙B面はtimeleszの寺西拓人が浴衣姿で登場。また、寺西のマットピンナップは永久保存版。ピンナップはSixTONESの松村北斗、ワールドツアー中のTravis Japan、ドラマ『能面刑事』出演の大西流星、映画『おそ松さん』出演の西村拓哉が登場。
また、松村、Snow Manの阿部亮平、大ボリュームグラビア＆ロングインタビューも展開。なにわ男子、Travis Japan、Aぇ! group、ジュニアからACEes、KEY TO LIT、B&ZAI、少年忍者、西村、大西風雅、AmBitious、Boys beらがステキな表情を届ける。
