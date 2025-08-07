東貴博＆安めぐみ、家族で沖縄旅行 “12人前料理”を披露＆1歳次女の“色気ポーズ”にも反響「将来有望？なのか」
お笑い芸人・東貴博が、妻でタレントの安めぐみや娘たちと訪れた“毎年恒例”の沖縄旅行の様子をブログで公開。得意の料理を振る舞いながら、次女・萌歌の“色気ポーズ”にも注目が集まっている。
【写真】沖縄旅行の様子を公開 1歳次女の“色気ポーズ”も
5日のブログで東は「沖縄で作ったお料理コレクション！」と題し、現地でふるまった12人前の手料理の数々を紹介。「花ニラと豚キムチ」「マグロのたたき風バジル和え」「ペンネゴルゴンゾーラ」など、ジャンルレスな献立がズラリと並び、調理へのこだわりと料理人さながらの腕前を披露した。
さらに「水炊きの残りスープで作ったカレー」に至っては、「絶品も絶品！ルーが“ZEPPIN”だから」と自画自賛しつつ、盛り付けには「見た目をどうにかしたいね」と課題も忘れない姿勢を見せた。
料理だけでなく、育児にも全力投球。離乳食には「豆腐とわかめのお味噌」「湯通し納豆」など、体に優しいメニューを用意。そんななか、東は1歳半の次女がテラスで“ポージング”する写真を公開し、「安めぐみのDNA、確実に遺伝してるな」「1歳半でこの色気」「将来有望？なのか、、、」とユーモアを交えて投稿。ファンからは「将来が楽しみ」「すでに大物の予感」と反響の声が寄せられた。
一方、10歳の長女・詩歌との“イチャつきショット”も披露し、青空の下でのバックハグに「まだまだイチャつける」と父親としての愛情たっぷりな一面も見せた。
最後には「花火も楽しかったなぁ」「また沖縄行きたくなる」と家族での思い出をしみじみと振り返り、今年もかけがえのない夏を過ごしたことが伝わる投稿となった。
東と安は2011年12月に結婚。15年3月17日に第1子長女、24年1月23日に第2子となる次女が誕生した。
