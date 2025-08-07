７月３０日、東京地裁へ民事再生法の適用を申請した（株）オルツ（東京都港区）は８月６日、民事再生開始決定を受けた。

負債総額は約２４億円。

２０２４年１０月に東証グロース市場に上場した。デジタルクローンを目的としたＡＩ「Ｐ．Ａ．Ｉ．」（パーソナル人工知能）の提供に向けて研究開発を進め、議事録作成アプリ「ＡＩ ＧＩＪＩＲＯＫＵ」の販売を手掛け、２０２４年１２月期は売上高６０億５７２８万円を公表していた。

ところが、上場後１期目の２０２５年４月、証券取引等監視委員会の調査で「ＡＩ ＧＩＪＩＲＯＫＵ」の有料アカウントが実際に利用されていないなどの疑義が発覚し、第三者委員会を設置して調査を進めた。同年７月２８日に公表された第三者委員会の調査結果では、「ＡＩ ＧＩＪＩＲＯＫＵ」の売上の大半が架空で、広告代理店などを経由した循環取引による大規模な粉飾決算を行っていたことが発覚。こうした不正取引により、２０２１年１２月期から２０２４年同期までの売上高の大半が過大計上だったとの指摘を受けた。

これらを受けて当社は７月２５日付けで東証より監理銘柄（審査中）に指定されたほか、７月２８日付けで代表交代を公表し、スポンサー支援による再生を目指すとして民事再生法の適用を申請した。

当社株式は７月３０日から８月３０日までの整理銘柄となり、８月３１日に上場廃止となる見込み。また、９月３日までを民事再生手続きにおける再生債権の提出期限とし、その後、再生債権の調査期間を経て１０月２８日を再生計画案の提出期限としている。



※オルツ（TSRコード:012883700、法人番号:2010601047081、港区六本木７−１５−７、設立２０１４（平成２６）１１月２６日、資本金２４０５万４５００円）

