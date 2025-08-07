いよいよお盆シーズンが始まります。NEXCO各社では、今年の道路の混雑のピークは...

【画像を見る】2025年お盆 いつどこが混む？NEXCO東日本・中日本・西日本エリア

□下り：8月9日(土)・8月10日(日)

□上り：8月11日(月・祝)・8月15日(金)・8月16日(土)

と見ています。

お出掛けの際に混雑に巻き込まれないために、全国各地の渋滞が予想されるポイントを以下にまとめました。NEXCO各社では「混雑する日・時間帯の前後の利用を」と呼び掛けています。

「渋滞予想」8月8日(金)はどこが混む？【東日本】

【画像①②】は地図で一目でわかる、8日のNEXCO東日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームページ）

□東北自動車道

〈上り〉

・岩槻IC→川口JCT 川口JCT付近 10キロ

・佐野藤岡IC→加須IC 加須IC付近 15キロ

〈下り〉

・川口JCT→久喜白岡JCT 岩槻IC付近 10キロ



□常磐自動車道

〈上り〉

・柏IC→三郷JCT 三郷JCT付近 10キロ



□関越自動車道

〈上り〉

・花園IC→鶴ヶ島IC 坂戸西SIC付近 15キロ

〈下り〉

・所沢IC→東松山IC 高坂SA付近 20キロ



□首都圏中央連絡自動車道

〈上り〉

・相模原IC→海老名JCT 海老名JCT付近 20キロ

・日の出IC→八王子JCT 八王子JCT付近 10キロ

・圏央鶴ヶ島IC→入間IC 狭山PA付近 10キロ

・桶川北本IC→圏央鶴ヶ島IC 圏央鶴ヶ島IC付近 10キロ

・白岡菖蒲IC→川島IC 桶川北本IC付近 10キロ

〈下り〉

・相模原愛川IC→八王子JCT 八王子JCT付近 15キロ

・八王子JCT→日の出IC 日の出IC付近 10キロ

・日の出IC→狭山日高IC 狭山PA付近 10キロ

・入間IC→鶴ヶ島JCT 鶴ヶ島JCT付近 15キロ

・桶川北本IC→久喜白岡JCT 久喜白岡JCT付近 10キロ



□小田原厚木道路

〈上り〉

・平塚IC→小田原東IC 弁天山TN付近 10キロ

〈下り〉

・小田原西IC→二宮IC 弁天山TN付近 10キロ



□東京外環自動車道

〈上り〉

・川口中央IC→和光北IC 新倉PA付近 10キロ

・三郷中央IC→川口東IC 川口東IC付近 10キロ

〈下り〉

・和光IC→草加IC 川口東IC付近 15キロ

・三郷JCT→市川北IC 松戸IC付近 10キロ



□中央自動車道

〈上り〉

・八王子IC→高井戸IC 高井戸出口付近 20キロ

・大月IC→八王子JCT 小仏TN付近 15キロ

〈下り〉

・高井戸IC→国立府中IC 府中BS付近 10キロ

・高井戸IC→八王子IC 日野BS付近 20キロ

・八王子IC→相模湖IC 相模湖IC付近 10キロ



□京葉道路

〈上り〉

・穴川IC→花輪IC 花輪IC付近 10キロ

・市原IC→穴川IC 穴川IC付近 10キロ

〈下り〉

・幕張IC→貝塚IC 貝塚IC付近 10キロ



□東京湾アクアライン

〈上り〉

・袖ヶ浦IC→川崎浮島JCT 海ほたるPA付近 10キロ



□東名高速道路

〈上り〉

・横浜青葉IC→東京IC 東京IC付近 10キロ

・海老名JCT→横浜青葉IC 横浜青葉IC付近 20キロ

・秦野中井IC→横浜町田IC 綾瀬SIC付近 20キロ

〈下り〉

・東京IC→綾瀬SIC 綾瀬SIC付近 25キロ

・横浜町田IC→秦野中井IC 秦野中井IC付近 30キロ

「渋滞予想」8月8日(金)はどこが混む？【中部】

【画像③④】は地図で一目でわかる、8日のNEXCO中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO中日本ホームページ）

□東名高速道路

〈上り〉

・春日井IC→東名三好IC 東郷PA付近 15キロ

〈下り〉

・豊田IC→守山SIC 名古屋IC付近 10キロ



□伊勢湾岸自動車道

〈上り〉

・みえ朝日IC→湾岸弥富IC 湾岸弥富IC付近 10キロ

〈下り〉

・豊田JCT→名古屋南IC 豊明IC付近 15キロ

・豊明IC→弥富木曽岬IC 弥富木曽岬IC付近 20キロ

「渋滞予想」8月8日(金)はどこが混む？【関西】

【画像⑤～⑧】は地図で一目でわかる、8日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□名神高速道路

〈上り〉

・高槻JCT→大津IC 大津IC付近 25キロ

〈下り〉

・竜王IC→京都南IC 旧山科BS付近 30キロ

・信楽IC→京都南IC 旧山科BS付近 新名神高速から 30キロ



□京滋バイパス

〈上り〉

・久御山淀IC→笠取IC 宇治TN付近 10キロ

・京田辺松井IC→笠取IC 宇治TN付近 第二京阪道路から 15キロ

〈下り〉

・瀬田東JCT→宇治東IC 宇治TN付近 10キロ



□近畿自動車道

〈上り〉

・長原IC→守口JCT 門真IC付近 15キロ

〈下り〉

・守口JCT→東大阪南IC 東大阪南IC付近 10キロ

・中国豊中IC→摂津南IC 摂津北IC付近 中国自動車道から 10キロ



□中国自動車道

〈下り〉

・中国吹田IC→西宮山口JCT 宝塚東TN付近 10キロ

「渋滞予想」8月8日(金)はどこが混む？【九州】

【画像⑨⑩】は地図で一目でわかる、8日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□九州自動車道

〈上り〉

・鳥栖JCT→太宰府IC 太宰府IC付近 10キロ

・久留米IC→筑紫野IC 基山PA付近 10キロ

・南関IC→久留米IC 広川IC付近 15キロ

「渋滞予想」8月9日(土)はどこが混む？【東日本】

【画像⑪⑫】は地図で一目でわかる、9日のNEXCO東日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームページ）

□東北自動車道

〈下り〉

・川口JCT→久喜白岡JCT 岩槻IC付近 10キロ

・岩槻IC→久喜IC 久喜IC付近 10キロ

・栃木津賀JCT→西那須野塩原IC 矢板北PA付近 40キロ



□常磐自動車道

〈下り〉

・谷田部IC→土浦北IC 土浦北IC付近 15キロ



□関越自動車道

〈下り〉

・花園IC→藤岡JCT 藤岡JCT付近 15キロ

・大泉JCT→東松山IC 高坂SA付近 30キロ



□上信越自動車道

〈下り〉

・下仁田IC→碓氷軽井沢IC 横川SA付近 10キロ



□首都圏中央連絡自動車道

〈上り〉

・狭山日高IC→八王子JCT 八王子JCT付近 30キロ

〈下り〉

・圏央厚木IC→八王子JCT 八王子JCT付近 20キロ

・相模原愛川IC→八王子JCT 八王子JCT付近 15キロ

・入間IC→鶴ヶ島JCT 鶴ヶ島JCT付近 15キロ



□東京外環自動車道

〈下り〉

・大泉JCT→川口西IC 外環浦和IC付近 10キロ



□中央自動車道

〈上り〉

・八王子IC→稲城IC 国立府中IC付近 10キロ

・大月IC→八王子JCT 小仏TN付近 15キロ

〈下り〉

・高井戸IC→相模湖IC 相模湖IC付近 45キロ



□京葉道路

〈下り〉

・幕張IC→貝塚IC 貝塚IC付近 10キロ



□東名高速道路

〈上り〉

・秦野中井IC→横浜町田IC 綾瀬SIC付近 15キロ

〈下り〉

・横浜青葉IC→秦野中井IC 秦野中井IC付近 35キロ

「渋滞予想」8月9日(土)はどこが混む？【中部】

【画像⑬～⑮】は地図で一目でわかる、9日のNEXCO中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO中日本ホームページ）

□中央自動車道

〈上り〉

・多治見IC→恵那IC 屛風山PA付近 20キロ



□新東名高速道路

〈上り〉

・豊田東JCT→新城IC 観音山TN付近 10キロ

〈下り〉

・新城IC→豊田東JCT 岡崎東IC付近 25キロ



□東名高速道路

〈上り〉

・一宮IC→小牧JCT 小牧JCT付近 名神高速道路から 10キロ

〈下り〉

・音羽蒲郡IC→豊田JCT 豊田JCT付近 15キロ



□東名阪自動車道

〈下り〉

・四日市東IC→亀山IC 亀山PASIC付近 20キロ



□東海環状自動車道

〈内回り〉

・せと品野IC→可児御嵩IC 久々利大平TN付近 10キロ



□伊勢湾岸自動車道

〈下り〉

・豊明IC→弥富木曽岬IC 弥富木曽岬IC付近 20キロ



□名神高速道路

〈下り〉

・小牧JCT→岐阜羽島IC 尾西BS付近 東名高速道路から 20キロ

「渋滞予想」8月9日(土)はどこが混む？【関西】

【画像⑯～⑳】は地図で一目でわかる、9日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□名神高速道路

〈上り〉

・高槻JCT→大津IC 大津IC付近 25キロ

〈下り〉

・竜王IC→京都南IC 旧山科BS付近 30キロ

・京都南IC→高槻JCT 高槻JCT・IC付近 10キロ

・信楽IC→京都南IC 旧山科BS付近 新名神高速から 30キロ



□新名神高速道路

〈下り〉

・甲賀土山IC→信楽IC 甲南TN付近 10キロ

・高槻JCT・IC→宝塚北SIC 川西IC付近 15キロ



□京滋バイパス

〈上り〉

・久御山淀IC→笠取IC 宇治TN付近 10キロ

・京田辺松井IC→笠取IC 宇治TN付近 第二京阪道路から 15キロ

〈下り〉

・瀬田東JCT→宇治東IC 宇治TN付近 10キロ



□阪和自動車道

〈下り〉

・東大阪JCT→松原IC 松原IC付近 近畿自動車道から 10キロ



□第二神明道路

〈上り〉

・明石西IC→伊川谷JCT 伊川谷JC付近 10キロ



□中国自動車道

〈下り〉

・中国吹田IC→西宮山口JCT 宝塚東TN付近 15キロ



□山陽自動車道

〈下り〉

・加古川北IC→山陽姫路西IC 増位山TN付近 10キロ

・龍野西IC→赤穂IC 清水TN付近 10キロ

「渋滞予想」8月9日(土)はどこが混む？【中国・四国】

【画像㉑㉒】は地図で一目でわかる、9日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□山陽自動車道

〈下り〉

・山陽IC→吉備SIC 吉備SA付近 10キロ

・福山東IC→福山西IC 赤坂TN付近 10キロ

・志和IC→広島JCT 武田山TN付近 10キロ

「渋滞予想」8月9日(土)はどこが混む？【九州】

【画像㉓㉔】は地図で一目でわかる、9日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□関門橋

〈下り〉

・下関IC→門司IC 門司港IC先付近 10キロ



□九州自動車道

〈上り〉

・古賀IC→鞍手IC 神田TN付近 10キロ

〈下り〉

・小倉南IC→宮田SIC 神田TN付近 10キロ

・古賀IC→鳥栖JCT 筑紫野IC先付近 20キロ

・鳥栖JCT→広川IC 久留米IC先付近 10キロ

「渋滞予想」8月10日(日)はどこが混む？【東日本】

【画像㉕】は地図で一目でわかる、10日のNEXCO東日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームページ）

□東北自動車道

〈上り〉

・岩舟JCT→羽生IC 羽生PA付近 15キロ

・西那須野塩原IC→宇都宮IC 上河内SA付近 15キロ

〈下り〉

・川口JCT→久喜白岡JCT 岩槻IC付近 10キロ

・岩槻IC→久喜IC 久喜IC付近 10キロ

・鹿沼IC→西那須野塩原IC 矢板北PA付近 35キロ



□常磐自動車道

〈下り〉

・つくばJCT→土浦北IC 土浦北IC付近 10キロ



□関越自動車道

〈上り〉

・花園IC→鶴ヶ島IC 坂戸西SIC付近 20キロ

〈下り〉

・大泉JCT→東松山IC 高坂SA付近 25キロ

・花園IC→藤岡JCT 藤岡JCT付近 10キロ



□上信越自動車道

〈上り〉

・松井田妙義IC→富岡IC 富岡IC付近 10キロ



□東関東自動車道

〈上り〉

・湾岸千葉IC→湾岸市川IC 湾岸市川IC付近 10キロ



□首都圏中央連絡自動車道

〈上り〉

・狭山日高IC→八王子JCT 八王子JCT付近 30キロ

〈下り〉

・相模原愛川IC→八王子JCT 八王子JCT付近 15キロ

・入間IC→鶴ヶ島JCT 鶴ヶ島JCT付近 10キロ



□東京外環自動車道

〈下り〉

・戸田東IC→草加IC 川口東IC付近 10キロ



□中央自動車道

〈上り〉

・国立府中IC→高井戸IC 高井戸出口付近 10キロ

・八王子JCT→稲城IC 国立府中IC付近 15キロ

・大月IC→八王子JCT 小仏TN付近 25キロ

〈下り〉

・高井戸IC→相模湖IC 相模湖IC付近 45キロ



□京葉道路

〈上り〉

・市原IC→穴川IC 穴川IC付近 10キロ

〈下り〉

・幕張IC→貝塚IC 貝塚IC付近 10キロ



□東京湾アクアライン

〈上り〉

・袖ヶ浦IC→川崎浮島JCT 海ほたるPA付近 10キロ



□東名高速道路

〈上り〉

・秦野中井IC→横浜町田IC 綾瀬SIC付近 15キロ

・足柄SIC→大井松田IC 都夫良野TN付近 10キロ

〈下り〉

・東名川崎IC→綾瀬SIC 綾瀬SIC付近 15キロ

・厚木IC→秦野中井IC 秦野中井IC付近 15キロ

「渋滞予想」8月10日(日)はどこが混む？【中部】

【画像㉖㉗】は地図で一目でわかる、10日のNEXCO中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO中日本ホームページ）

□中央自動車道

〈上り〉

・土岐JCT→恵那IC 屛風山PA付近 15キロ



□東海北陸自動車道

〈下り〉

・岐阜各務原IC→美濃IC 美濃IC付近 15キロ



□東名阪自動車道

〈下り〉

・四日市IC→亀山IC 亀山PASIC付近 15キロ



□伊勢湾岸自動車道

〈下り〉

・大府IC→弥富木曽岬IC 弥富木曽岬IC付近 15キロ

「渋滞予想」8月10日(日)はどこが混む？【関西】

【画像㉘～㉛】は地図で一目でわかる、10日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□名神高速道路

〈上り〉

・高槻JCT→大津IC 大津IC 25キロ

〈下り〉

・栗東IC→京都南IC 旧山科BS付近 20キロ

・信楽IC→京都南IC 旧山科BS付近 新名神高速から 20キロ



□新名神高速道路

〈下り〉

・甲賀土山IC→信楽IC 甲南TN付近 10キロ

・高槻JCT・IC→宝塚北SIC 川西IC付近 15キロ



□京滋バイパス

〈上り〉

・久御山淀IC→笠取IC 宇治TN付近 10キロ

・京田辺松井IC→笠取IC 宇治TN付近 第二京阪道路から 15キロ

〈下り〉

・潮田東JCT→宇治東IC 宇治TN付近 10キロ



□京都縦貫自動車道

〈上り〉

・綾部JCT→京丹波みずほIC 新瑞穂TN付近 10キロ



□阪和自動車道

〈下り〉

・東大阪JCT→松原IC 松原IC付近 近畿自動車道から 10キロ



□第二神明道路

〈上り〉

・明石西IC→伊川谷JCT 伊川谷JCT付近 10キロ



□中国自動車道

〈下り〉

・中国吹田IC→西宮山口JCT 宝塚東TN付近 15キロ



□山陽自動車道

〈下り〉

・加古川北IC→山陽姫路西IC 増位山TN付近 10キロ

「渋滞予想」8月10日(日)はどこが混む？【中国・四国】

【画像㉜㉝】は地図で一目でわかる、10日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□山陽自動車道

〈下り〉

・山陽IC→吉備SIC 吉備SA付近 10キロ

・福山東IC→福山西IC 赤坂TN付近 10キロ

・志和IC→広島JCT 武田山TN付近 10キロ

「渋滞予想」8月10日(日)はどこが混む？【九州】

【画像㉞㉟】は地図で一目でわかる、10日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□関門橋

〈下り〉

・下関IC→門司IC 門司港IC先付近 10キロ



□九州自動車道

〈下り〉

・小倉南IC→宮田SIC 神田TN付近 15キロ

・福岡IC→鳥栖JCT 基山PA付近 20キロ

「渋滞予想」8月11日(月)はどこが混む？【東日本】

【画像㊱㊲】は地図で一目でわかる、11日のNEXCO東日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームページ）

□東北自動車道

〈上り〉

・栃木IC→加須IC 加須IC付近 30キロ

・西那須野塩原IC→宇都宮IC 上河内SA付近 15キロ

・白河IC→西那須野塩原IC 西那須野塩原IC付近 15キロ

〈下り〉

・川口JCT→久喜白岡JCT 岩槻IC付近 10キロ



□常磐自動車道

〈上り〉

・谷和原IC→流山IC 柏IC付近 10キロ



□関越自動車道

〈上り〉

・本庄児玉IC→鶴ヶ島IC 坂戸西SIC付近 35キロ

・赤城IC→前橋IC 駒寄PA付近 10キロ

〈下り〉

・所沢IC→東松山IC 高坂SA付近 20キロ



□上信越自動車道

〈上り〉

・下仁田IC→吉井IC 甘楽PA付近 10キロ

・碓氷軽井沢IC→下仁田IC 下仁田IC付近 15キロ



□東関東自動車道

〈上り〉

・湾岸千葉IC→湾岸市川IC 湾岸市川IC付近 10キロ



□首都圏中央連絡自動車道

〈上り〉

・相模原愛川IC→海老名JCT 海老名JCT付近 10キロ

・青梅IC→八王子JCT 八王子JCT付近 20キロ

〈下り〉

・相模原愛川IC→八王子JCT 八王子JCT付近 10キロ

・入間IC→鶴ヶ島JCT 鶴ヶ島JCT付近 10キロ



□東京外環自動車道

〈上り〉

・三郷中央IC→川口東IC 川口東IC付近 10キロ

〈下り〉

・和光IC→草加IC 川口東IC付近 15キロ



□中央自動車道

〈上り〉

・国立府中IC→高井戸IC 高井戸出口付近 10キロ

・八王子JCT→稲城IC 国立府中IC付近 15キロ

・大月IC→八王子JCT 小仏TN付近 30キロ

〈下り〉

・高井戸IC→八王子IC 日野BS付近 20キロ

・八王子IC→相模湖IC 相模湖IC付近 15キロ



□京葉道路

〈上り〉

・市原IC→穴川IC 穴川IC付近 10キロ

〈下り〉

・幕張IC→貝塚IC 貝塚IC付近 10キロ



□東京湾アクアライン

〈上り〉

・袖ヶ浦IC→川崎浮島JCT 海ほたるPA付近 10キロ



□東名高速道路

〈上り〉

・綾瀬SIC→横浜青葉IC 横浜青葉IC付近 10キロ

・秦野中井IC→横浜町田IC 綾瀬SIC付近 20キロ

・御殿場JCT→大井松田IC 都夫良野TN付近 15キロ

〈下り〉

・東名川崎IC→綾瀬SIC 綾瀬SIC付近 15キロ

「渋滞予想」8月11日(月)はどこが混む？【中部】

【画像㊳㊴】は地図で一目でわかる、11日のNEXCO中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO中日本ホームページ）

□中央自動車道

〈上り〉

・土岐JCT→恵那IC 屛風山PA付近 15キロ

〈下り〉

・恵那IC→土岐IC 土岐IC付近 20キロ



□新東名高速道路

〈上り〉

・豊田東JCT→新城IC 砥鹿TN付近 15キロ



□東名高速道路

〈上り〉

・豊田上郷SIC→岡崎IC 岡崎IC付近 10キロ



□東海北陸自動車道

〈下り〉

・岐阜各務原IC→美濃IC 美濃IC付近 15キロ



□東名阪自動車道

〈上り〉

・芸濃IC→四日市IC 鈴鹿IC付近 伊勢自動車道から 15キロ

〈下り〉

・四日市IC→亀山IC 亀山PASIC付近 15キロ



□伊勢湾岸自動車道

〈下り〉

・名港潮見IC→弥富木曽岬IC 弥富木曽岬IC付近 10キロ



□名神高速道路

〈下り〉

・小牧IC→岐阜羽島IC 一宮JCT付近 10キロ

「渋滞予想」8月11日(月)はどこが混む？【関西】

【画像㊵～㊸】は地図で一目でわかる、11日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□名神高速道路

〈上り〉

・大山崎JCT→大津IC 大津IC付近 15キロ

〈下り〉

・八日市→栗東湖南IC 菩提寺PA付近 15キロ

・栗東IC→京都南IC 旧山科BS付近 20キロ

・信楽IC→京都南IC 旧山科BS付近 新名神高速から 20キロ



□新名神高速道路

〈下り〉

・甲賀土山IC→信楽IC 甲南TN付近 10キロ

・茨木千提寺IC→宝塚北SIC 川西IC付近 10キロ



□京滋バイパス

〈上り〉

・久御山淀IC→笠取IC 宇治TN付近 10キロ

・久御山南IC→笠取IC 宇治TN付近 第二京阪道路から 10キロ

〈下り〉

・潮田東JCT→宇治東IC 宇治TN付近 10キロ



□阪和自動車道

〈下り〉

・東大阪JCT→松原IC 松原IC付近 10キロ



□第二神明道路

〈上り〉

・明石西IC→伊川谷JCT 伊川谷JCT付近 10キロ



□中国自動車道

〈上り〉

・神戸JCT→宝塚IC 宝塚西TN付近 10キロ

〈下り〉

・中国吹田IC→西宮山口JCT 宝塚東TN付近 10キロ



□山陽自動車道

〈上り〉

・備前IC→播磨JCT 高山TN付近 10キロ

「渋滞予想」8月11日(月)はどこが混む？【中国・四国】

【画像㊹】は地図で一目でわかる、11日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□山陽自動車道

〈下り〉

・福岡東IC→福山西IC 赤坂TN付近 10キロ

「渋滞予想」8月11日(月)はどこが混む？【九州】

【画像㊺㊻】は地図で一目でわかる、11日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□九州自動車道

〈上り〉

・須恵SIC→若宮IC 古賀SA付近 15キロ

・南関IC→久留米IC 広川IC付近 15キロ

「渋滞予想」8月12日(火)はどこが混む？【東日本】

【画像㊼㊽】は地図で一目でわかる、12日のNEXCO東日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームページ）

□東北自動車道

〈上り〉

・館林IC→加須IC 加須IC付近 10キロ

〈下り〉

・岩槻IC→久喜IC 久喜IC付近 10キロ

・鹿沼IC→矢板IC 上河内SA付近 15キロ



□関越自動車道

〈上り〉

・花園IC→鶴ヶ島IC 坂戸西SIC付近 15キロ

〈下り〉

・所沢IC→東松山IC 高坂SA付近 15キロ



□首都圏中央連絡自動車道

〈上り〉

・相模原愛川IC→海老名JCT 海老名JCT付近 10キロ

・青梅IC→八王子JCT 八王子JCT付近 15キロ

〈下り〉

・相模原愛川IC→八王子JCT 八王子JCT付近 10キロ



□中央自動車道

〈上り〉

・大月IC→八王子JCT 小仏TN付近 15キロ

〈下り〉

・高井戸IC→八王子IC 日野BS付近 15キロ

・八王子IC→相模湖IC 相模湖IC付近 15キロ



□京葉道路

〈下り〉

・幕張IC→貝塚IC 貝塚IC付近 10キロ



□東名高速道路

〈上り〉

・秦野中井IC→横浜町田IC 綾瀬SIC付近 15キロ

〈下り〉

・東名川崎IC→綾瀬SIC 綾瀬SIC付近 15キロ

「渋滞予想」8月12日(火)はどこが混む？【中部】

【画像49～51】は地図で一目でわかる、12日のNEXCO中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO中日本ホームページ）

□中央自動車道

〈上り〉

・土岐IC→恵那IC 屛風山PA付近 10キロ

〈下り〉

・恵那IC→土岐IC 土岐IC付近 10キロ



□新東名高速道路

〈上り〉

・豊田東JCT→新城IC 観音山TN付近 10キロ



□東名阪自動車道

〈上り〉

・芸濃IC→四日市IC 鈴鹿IC付近 伊勢自動車道から 15キロ

〈下り〉

・四日市IC→亀山IC 亀山PASIC付近 15キロ



□伊勢湾岸自動車道

〈上り〉

・湾岸桑名IC→名港中央IC 飛鳥IC付近 10キロ

「渋滞予想」8月12日(火)はどこが混む？【関西】

【画像52～55】は地図で一目でわかる、12日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□名神高速道路

〈上り〉

・大山崎JCT→大津IC 大津IC付近 15キロ

〈下り〉

・蒲生SIC→栗東湖南IC 菩提寺PA付近 10キロ

・栗東IC→京都南IC 旧山科BS付近 20キロ

・信楽IC→京都南IC 旧山科BS付近 新名神高速から 20キロ



□新名神高速道路

〈下り〉

・甲賀土山IC→信楽IC 甲南TN付近 10キロ

・茨木千提寺IC→宝塚北SIC 川西IC付近 10キロ



□京滋バイパス

〈上り〉

・久御山淀IC→笠取IC 宇治TN付近 10キロ

・久御山南IC→笠取IC 宇治TN付近 第二京阪道路から 10キロ

〈下り〉

・潮田東JCT→宇治東IC 宇治TN付近 10キロ



□阪和自動車道

〈下り〉

・東大阪JCT→松原IC 松原IC付近 近畿自動車道から 10キロ



□第二神明道路

〈上り〉

・明石西IC→伊川谷JCT 伊川谷JCT付近 10キロ



□中国自動車道

〈上り〉

・神戸JCT→宝塚IC 宝塚西TN付近 10キロ

〈下り〉

・中国吹田IC→西宮山口JCT 宝塚東TN付近 10キロ



□山陽自動車道

〈上り〉

・備前IC→播磨JCT 高山TN付近 10キロ

「渋滞予想」8月12日(火)はどこが混む？【九州】

【画像56】は地図で一目でわかる、12日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□九州自動車道

〈上り〉

・福岡IC→若宮IC 古賀SA付近 10キロ

・久留米IC→筑紫野IC 基山PA付近 10キロ

「渋滞予想」8月13日(水)はどこが混む？【東日本】

【画像57・58】は地図で一目でわかる、13日のNEXCO東日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームページ）

□東北自動車道

〈上り〉

・館林IC→加須IC 加須IC付近 10キロ

〈下り〉

・川口JCT→久喜IC 久喜IC付近 25キロ

・久喜IC→館林IC 羽生PA付近 15キロ

・鹿沼IC→矢板IC 上河内SA付近 15キロ

・宇都宮IC→西那須野塩原IC 矢板北PA付近 15キロ



□常磐自動車道

〈下り〉

・谷田部IC→土浦北IC 土浦北IC付近 15キロ



□関越自動車道

〈上り〉

・花園IC→鶴ヶ島IC 坂戸西SIC付近 15キロ

〈下り〉

・大泉JCT→東松山IC 高坂SA付近 25キロ

・高崎IC→渋川伊香保IC 駒寄PA付近 10キロ



□首都圏中央連絡自動車道

〈上り〉

・狭山日高IC→八王子JCT 八王子JCT付近 30キロ

〈下り〉

・相模原愛川IC→八王子JCT 八王子JCT付近 15キロ

・入間IC→鶴ヶ島JCT 鶴ヶ島JCT付近 15キロ



□中央自動車道

〈上り〉

・八王子IC→稲城IC 国立府中IC付近 10キロ

・大月IC→八王子JCT 小仏TN付近 25キロ

・一宮御坂IC→大月JCT 笹子TN付近 10キロ

〈下り〉

・高井戸IC→相模湖IC 相模湖IC付近 45キロ



□京葉道路

〈下り〉

・幕張IC→貝塚IC 貝塚IC付近 10キロ



□東京湾アクアライン

〈上り〉

・袖ヶ浦IC→川崎浮島JCT 海ほたるPA付近 10キロ



□長野自動車道

〈上り〉

・松本IC→岡谷IC みどり湖PA付近 15キロ



□東名高速道路

〈上り〉

・秦野中井IC→横浜町田IC 綾瀬SIC付近 15キロ

・御殿場JCT→大井松田IC 都夫良野TN付近 15キロ

〈下り〉

・東京IC→綾瀬SIC 綾瀬SIC付近 20キロ

「渋滞予想」8月13日(水)はどこが混む？【中部】

【画像59・60】は地図で一目でわかる、13日のNEXCO中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO中日本ホームページ）

□中央自動車道

〈上り〉

・土岐IC→恵那IC 屛風山PA付近 10キロ

〈下り〉

・恵那IC→土岐IC 土岐IC付近 10キロ



□東名阪自動車道

〈上り〉

・芸濃IC→四日市IC 鈴鹿IC付近 伊勢自動車道から 15キロ

〈下り〉

・四日市IC→亀山IC 亀山PASIC付近 15キロ



□東海北陸自動車道

〈下り〉

・岐阜各務原IC→美濃IC 美濃IC付近 10キロ



□伊勢湾岸自動車道

〈上り〉

・湾岸桑名IC→名港中央IC 飛鳥IC付近 10キロ

「渋滞予想」8月13日(水)はどこが混む？【関西】

【画像61～64】は地図で一目でわかる、13日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□名神高速道路

〈上り〉

・大山崎JCT→大津IC 大津IC付近 15キロ

〈下り〉

・蒲生SIC→栗東湖南IC 菩提寺PA付近 10キロ

・栗東IC→京都南IC 旧山科BS付近 20キロ



□新名神高速道路

〈上り〉

・神戸JCT→川西IC 川西IC付近 10キロ



□京滋バイパス

〈上り〉

・久御山淀IC→笠取IC 宇治TN付近 10キロ

・久御山南IC→笠取IC 宇治TN付近 第二京阪道路から 10キロ

〈下り〉

・潮田東JCT→宇治東IC 宇治TN付近 10キロ



□第二神明道路

〈上り〉

・明石西IC→伊川谷JCT 伊川谷JCT付近 10キロ



□中国自動車道

〈上り〉

・神戸JCT→宝塚IC 宝塚西TN付近 10キロ

〈下り〉

・中国吹田IC→西宮山口JCT 宝塚東TN付近 10キロ

「渋滞予想」8月13日(水)はどこが混む？【九州】

【画像65・66】は地図で一目でわかる、13日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□九州自動車道

〈上り〉

・久留米IC→筑紫野IC 基山PA付近 10キロ

・みやま柳川IC→久留米IC 広川IC付近 10キロ

〈下り〉

・小倉南IC→宮田SIC 神田TN付近 10キロ

・鞍手IC→古賀IC 見坂峠付近 10キロ

・須恵SIC→鳥栖JCT 筑紫野IC先付近 10キロ

「渋滞予想」8月14日(木)はどこが混む？【東日本】

【画像67・68】は地図で一目でわかる、14日のNEXCO東日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームページ）

□道東自動車道

〈上り〉

・十勝清水IC→夕張IC 穂別TN付近 15キロ



□東北自動車道

〈上り〉

・佐野藤岡IC→加須IC 加須IC付近 15キロ

・西那須野塩原IC→宇都宮IC 上河内SA付近 10キロ

・那須IC→西那須野塩原IC 西那須野塩原IC付近 10キロ

〈下り〉

・川口JCT→久喜白岡JCT 岩槻IC付近 10キロ

・岩槻IC→久喜IC 久喜IC付近 10キロ



□常磐自動車道

〈上り〉

・谷和原IC→流山IC 柏IC付近 10キロ



□関越自動車道

〈上り〉

・花園IC→鶴ヶ島IC 坂戸西SIC付近 20キロ

・赤城IC→前橋IC 駒寄PA付近 10キロ

〈下り〉

・所沢IC→東松山IC 高坂SA付近 20キロ



□首都圏中央連絡自動車道

〈上り〉

・青梅IC→八王子JCT 八王子JCT付近 20キロ

〈下り〉

・相模原愛川IC→八王子JCT 八王子JCT付近 15キロ

・入間IC→鶴ヶ島JCT 鶴ヶ島JCT付近 10キロ



□中央自動車道

〈上り〉

・八王子IC→稲城IC 国立府中IC付近 10キロ

・大月IC→八王子JCT 小仏TN付近 25キロ

・須玉IC→双葉JCT 双葉JCT付近 10キロ

〈下り〉

・高井戸IC→八王子IC 日野BS付近 20キロ

・国立府中IC→相模湖IC 相模湖IC付近 20キロ



□京葉道路

〈下り〉

・幕張IC→貝塚IC 貝塚IC付近 10キロ



□東京湾アクアライン

〈上り〉

・袖ヶ浦IC→川崎浮島JCT 海ほたるPA付近 10キロ



□東名高速道路

〈上り〉

・秦野中井IC→横浜町田IC 綾瀬SIC付近 15キロ

・御殿場JCT→大井松田IC 都夫良野TN付近 15キロ

〈下り〉

・東京IC→綾瀬SIC 綾瀬SIC付近 20キロ

「渋滞予想」8月14日(木)はどこが混む？【中部】

【画像69～72】は地図で一目でわかる、14日のNEXCO中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO中日本ホームページ）

□中央自動車道

〈下り〉

・恵那IC→土岐IC 土岐IC付近 20キロ



□新東名高速道路

〈上り〉

・豊田東JCT→新城IC 観音山TN付近 10キロ



□東名高速道路

〈上り〉

・豊田上郷SIC→岡崎IC 岡崎IC付近 10キロ



□東名阪自動車道

〈上り〉

・芸濃IC→四日市IC 鈴鹿IC付近 伊勢自動車道から 15キロ

〈下り〉

・四日市IC→亀山IC 亀山PASIC付近 15キロ



□伊勢湾岸自動車道

〈上り〉

・湾岸桑名IC→名港中央IC 飛鳥IC付近 10キロ

「渋滞予想」8月14日(木)はどこが混む？【関西】

【画像73～75】は地図で一目でわかる、14日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□名神高速道路

〈上り〉

・大山崎JCT→大津IC 大津IC付近 15キロ

〈下り〉

・蒲生SIC→栗東湖南IC 菩提寺PA付近 10キロ

・草津JCT→京都南IC 旧山科BS付近 15キロ



□新名神高速道路

〈上り〉

・神戸JCT→川西IC 川西IC付近 10キロ



□京滋バイパス

〈上り〉

・久御山淀IC→笠取IC 宇治TN付近 10キロ

・久御山南IC→笠取IC 宇治TN付近 第二京阪道路から 10キロ

〈下り〉

・潮田東JCT→宇治東IC 宇治TN付近 10キロ



□第二神明道路

〈上り〉

・明石西IC→伊川谷JCT 伊川谷JCT付近 10キロ



□中国自動車道

〈上り〉

・神戸JCT→宝塚IC 宝塚西TN付近 10キロ

「渋滞予想」8月14日(木)はどこが混む？【九州】

【画像76】は地図で一目でわかる、14日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□九州自動車道

〈上り〉

・南関IC→久留米IC 広川IC付近 15キロ

「渋滞予想」8月15日(金)はどこが混む？【東日本】

【画像77】は地図で一目でわかる、15日のNEXCO東日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームページ）

□東北自動車道

〈上り〉

・岩舟JCT→加須IC 加須IC付近 25キロ

・西那須野塩原IC→宇都宮IC 上河内SA付近 15キロ

・白河IC→西那須野塩原IC 西那須野塩原IC付近 15キロ



□常磐自動車道

〈上り〉

・谷田部IC→流山IC 柏IC付近 15キロ



□関越自動車道

〈上り〉

・本庄児玉IC→鶴ヶ島IC 坂戸西SIC付近 30キロ

・赤城IC→前橋IC 駒寄PA付近 10キロ

〈下り〉

・所沢IC→東松山IC 高坂SA付近 15キロ



□首都圏中央連絡自動車道

〈上り〉

・日の出IC→八王子JCT 八王子JCT付近 10キロ

・圏央鶴ヶ島IC→入間IC 狭山PA付近 10キロ

〈下り〉

・相模原愛川IC→八王子JCT 八王子JCT付近 10キロ



□中央自動車道

〈上り〉

・八王子IC→稲城IC 国立府中IC付近 10キロ

・大月IC→八王子JCT 小仏TN付近 30キロ

・須玉IC→双葉JCT 双葉JCT付近 10キロ

〈下り〉

・高井戸IC→八王子IC 日野BS付近 20キロ

・八王子IC→相模湖IC 相模湖IC付近 10キロ



□京葉道路

〈上り〉

・市原IC→穴川IC 穴川IC付近 10キロ



□東京湾アクアライン

〈上り〉

・袖ヶ浦IC→川崎浮島JCT 海ほたるPA付近 10キロ



□長野自動車道

〈上り〉

・松本IC→岡谷IC 岡谷IC付近 15キロ



□東名高速道路

〈上り〉

・秦野中井IC→横浜町田IC 綾瀬SIC付近 20キロ

・御殿場JCT→大井松田IC 都夫良野TN付近 15キロ

〈下り〉

・東京IC→綾瀬SIC 綾瀬SIC付近 20キロ

「渋滞予想」8月15日(金)はどこが混む？【中部】

【画像78・79】は地図で一目でわかる、15日のNEXCO中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO中日本ホームページ）

□中央自動車道

〈下り〉

・恵那IC→土岐IC 土岐IC付近 15キロ



□新東名高速道路

〈上り〉

・豊田東JCT→新城IC 観音山TN付近 10キロ



□東名阪自動車道

〈上り〉

・芸濃IC→四日市IC 鈴鹿IC付近 伊勢自動車道から 15キロ



□伊勢湾岸自動車道

〈上り〉

・湾岸桑名IC→名港中央IC 飛鳥IC付近 10キロ

「渋滞予想」8月15日(金)はどこが混む？【関西】

【画像80～84】は地図で一目でわかる、15日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□名神高速道路

〈上り〉

・大山崎JCT→大津IC 大津IC付近 15キロ

〈下り〉

・蒲生SIC→栗東湖南IC 菩提寺PA付近 10キロ

・草津JCT→京都南IC 旧山科BS付近 15キロ



□新名神高速道路

〈上り〉

・神戸JCT→川西IC 川西IC付近 15キロ



□京滋バイパス

〈上り〉

・久御山南IC→笠取IC 宇治TN付近 第二京阪道路から 10キロ

〈下り〉

・潮田東JCT→宇治東IC 宇治TN付近 10キロ



□中国自動車道

〈上り〉

・神戸三田IC→宝塚IC 宝塚西TN付近 15キロ

・三木JCT→宝塚IC 宝塚西TN付近 山陽自動車道から 20キロ



□山陽自動車道

〈上り〉

・備前IC→播磨JCT 尼子山TN付近 15キロ

「渋滞予想」8月15日(金)はどこが混む？【中国・四国】

【画像85】は地図で一目でわかる、15日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□山陽自動車道

〈上り〉

・広島東IC→西条IC 八本松TN付近 10キロ

「渋滞予想」8月15日(金)はどこが混む？【九州】

【画像86・87】は地図で一目でわかる、15日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□九州自動車道

〈上り〉

・古賀IC→鞍手IC 神田TN付近 10キロ

・久留米IC→筑紫野IC 基山PA付近 10キロ

・南関IC→久留米IC 広川IC付近 15キロ

「渋滞予想」8月16日(土)はどこが混む？【東日本】

【画像88～90】は地図で一目でわかる、16日のNEXCO東日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームページ）

□東北自動車道

〈上り〉

・若柳金成IC→大和IC 古川IC付近 10キロ

・久喜IC→岩槻IC 蓮田SA付近 10キロ

・栃木IC→加須IC 加須IC付近 35キロ

・西那須野塩原IC→宇都宮IC 上河内SA付近 20キロ

・白河IC→西那須野塩原IC 西那須野塩原IC付近 20キロ



□常磐自動車道

〈上り〉

・谷田部IC→流山IC 柏IC付近 15キロ

・友部JCT→土浦北IC 千代田石岡IC付近 20キロ

・日立南太田IC→水戸IC 那珂IC付近 10キロ

・高萩IC→日立南太田IC 日立中央IC付近 10キロ



□関越自動車道

〈上り〉

・藤岡JCT→鶴ヶ島IC 坂戸西SIC付近 40キロ

〈下り〉

・所沢IC→東松山IC 高坂SA付近 15キロ



□上信越自動車道

〈上り〉

・下仁田IC→吉井IC 甘楽PA付近 10キロ

・碓氷軽井沢IC→下仁田IC 下仁田IC付近 10キロ



□東関東自動車道

〈上り〉

・宮野木JCT→湾岸市川IC 湾岸市川IC付近 15キロ



□首都圏中央連絡自動車道

〈上り〉

・相模原愛川IC→海老名JCT 海老名JCT付近 10キロ

・日の出IC→八王子JCT 八王子JCT付近 10キロ

〈下り〉

・相模原愛川IC→八王子JCT 八王子JCT付近 10キロ



□東京外環自動車道

〈下り〉

・戸田東IC→草加IC 川口東IC付近 10キロ



□中央自動車道

〈上り〉

・八王子IC→稲城IC 国立府中IC付近 10キロ

・大月IC→八王子JCT 小仏TN付近 30キロ

・須玉IC→双葉JCT 双葉JCT付近 10キロ

〈下り〉

・高井戸IC→八王子IC 日野BS付近 20キロ

・八王子IC→相模湖IC 相模湖IC付近 10キロ



□京葉道路

〈上り〉

・市原IC→穴川IC 穴川IC付近 10キロ



□東京湾アクアライン

〈上り〉

・袖ヶ浦IC→川崎浮島JCT 海ほたるPA付近 10キロ



□東名高速道路

〈上り〉

・綾瀬SIC→横浜青葉IC 横浜青葉IC付近 10キロ

・大井松田IC→横浜町田IC 綾瀬SIC付近 25キロ

・御殿場JCT→大井松田IC 都夫良野TN付近 15キロ

〈下り〉

・東京IC→綾瀬SIC 綾瀬SIC付近 20キロ

「渋滞予想」8月16日(土)はどこが混む？【中部・関西】

【画像91～96】は地図で一目でわかる、16日のNEXCO中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO中日本・西日本ホームページ）

□伊勢湾岸自動車道

〈上り〉

・湾岸桑名IC→名港中央IC 飛鳥IC付近 10キロ

□名神高速道路

〈上り〉

・大山崎JCT→大津IC 大津IC付近 15キロ

〈下り〉

・草津JCT→大津IC 大津IC付近 10キロ



□新名神高速道路

〈上り〉

・神戸JCT→川西IC 川西IC付近 15キロ



□京滋バイパス

〈上り〉

・久御山南IC→笠取IC 宇治TN付近 第二京阪道路から 10キロ

〈下り〉

・潮田東JCT→宇治東IC 宇治TN付近 10キロ



□中国自動車道

〈上り〉

・神戸三田IC→宝塚IC 宝塚西TN付近 15キロ

・三木JCT→宝塚IC 宝塚西TN付近 20キロ



□山陽自動車道

〈上り〉

・備前IC→播磨JCT 尼子山TN付近 15キロ

「渋滞予想」8月16日(土)はどこが混む？【中国・四国】

【画像97】は地図で一目でわかる、16日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□山陽自動車道

〈上り〉

・広島東IC→西条IC 八本松TN付近 10キロ

「渋滞予想」8月17日(日)はどこが混む？【東日本】

【画像98】は地図で一目でわかる、17日のNEXCO東日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームページ）

□東北自動車道

〈上り〉

・館林IC→加須IC 加須IC付近 10キロ



□関越自動車道

〈上り〉

・本庄児玉IC→鶴ヶ島IC 坂戸西SIC付近 25キロ



□中央自動車道

〈上り〉

・八王子IC→稲城IC 国立府中IC付近 10キロ

・大月IC→八王子JCT 小仏TN付近 20キロ

〈下り〉

・高井戸IC→八王子IC 日野BS付近 20キロ

・八王子IC→相模湖IC 相模湖IC付近 10キロ



□東京湾アクアライン

〈上り〉

・袖ヶ浦IC→川崎浮島JCT 海ほたるPA付近 10キロ



□東名高速道路

〈上り〉

・綾瀬SIC→横浜青葉IC 横浜青葉IC付近 10キロ

・秦野中井IC→横浜町田IC 綾瀬SIC付近 20キロ

・御殿場JCT→大井松田IC 都夫良野TN付近 15キロ

〈下り〉

・東名川崎IC→綾瀬SIC 綾瀬SIC付近 15キロ

「渋滞予想」8月17日(日)はどこが混む？【関西】

【画像99・100】は地図で一目でわかる、17日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□名神高速道路

〈上り〉

・京都南IC→大津IC 大津IC付近 10キロ



□第二神明道路

〈上り〉

・須磨IC→深江出入口 深江サグ付近 20キロ