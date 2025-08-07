テレビプロデューサーの佐久間宣行氏（49）が6日放送のJ-WAVE「GURU GURU!」（水曜夜10・00）に出演。すぐに仕事を辞めてしまう新人の特徴を、自身の体験を交え語った。

メールテーマは「こいつ、逸材かも…」と思った瞬間。リスナーから「4月時点で“できるだけ楽な部署に行きたい”といったような、一見やる気がなさそうな新人ほど逸材。やる気満々の新人は理想と現実のギャップで辞めることが多く、意外とやる気なさそうな人ほど肩の力を抜き、そつなく仕事をこなし出世する」といった内容のメッセージが寄せられた。

これに佐久間氏は「これは本当にそうだと思う。（リスナーは）人を見る目がある人だと思う」と共感。「例えばADさんで“オードリーさんと働くのが夢でした”とか“佐久間さんの番組やりたかったんです”って入ってきた人はヤバって思う」とし「だってもう夢叶っちゃったから」とその理由を明かした。

「俺さ、（新入りのADに）握手して泣かれて、3日後に辞めたやついるからね（笑い）。“何だったんだ、あの涙”と思いながら。満足しちゃったから、その後先輩ADさんに怒られたりするじゃん。その1発目の怒られでもう辞めた」と振り返った。