º£ÌëÊüÁ÷¡Ø¤°¤ë¥Ê¥¤¡Ù¥´¥Á¡¢¿ûÌîÈþÊæ¤¬12Ç¯¤Ö¤ê¤ËÅÐ¾ì¡ª¡¡ÀÖÁ¿±ÒÆó¤¬½éÄ©Àï
¡¡º£Ìë7ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¤°¤ë¤°¤ë¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡¢¡Ö¥´¥Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÎVIP¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤Ï¿ûÌîÈþÊæ¤ÈÀÖÁ¿±ÒÆó¡£²áµî2²ó¤È¤â1°Ì¤ò¼è¤ê¡¢º£²ó12Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥´¥ÁÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ë¿ûÌî¤Ï¡¢¡ÖÁ°²ó¤ÏÃæ²Ú¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡ÊÃÍÃÊ¤¬¡ËÊ¬¤«¤Ã¤¿¡×¤¬¡¢¡Öº£²ó¤ÏÆñ¤·¤¤¤«¤â¡Ä¡×¤È¶ÛÄ¥´¶¤¬Éº¤¦¡£°ìÊý¡¢¥´¥Á½éÅÐ¾ì¤ÎÀÖÁ¿¤Ï¡Ö¤´ÈÓÁ´ÉôÈþÌ£¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤éÊ¬¤«¤ó¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÈù¾Ð¤ß¡¢°ìÆ±¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¦¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¿©¥ê¥Ý¤âÃÍÃÊÍ½ÁÛ¤â½éÄ©Àï¤ÎÀÖÁ¿¤Ï¼«Ê¢¤ò²óÈò¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀÖÁ¿±ÒÆó¤¬¥´¥Á½éÄ©Àï¡ª¡¡¥È¡¼¥¯¤Ç¤Ï¿çÌ²¤Î°Õ³°¤Ê¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤ò¹ðÇò
¡¡¥´¥Á¥Ð¥È¥ë¤ÎÉñÂæ¤ÏÅÄÄ®¤Ë¤¢¤ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÎÁÍýKASA¡£¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÆÃÍ¤Î¿©ºà¤Ë¥¢¥¸¥¢¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò¤È¤ê¤¤¤ì¤¿ÆÈÁÏÅª¤ÊÎÁÍý¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£ÀßÄê¶â³Û¤Ï2Ëü±ß¤Ç¼«Ê¢³Û¤Ï8¿ÍÊ¬¤ÇÌó16Ëü±ß¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÁýÅÄµ®µ×¤¬¡Ö¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¸«¤Æ¤â¤Ê¤ó¤À¤«¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤¢¤Õ¤ì¤ëÎÁÍý¤Ë¤Ï°ìÆ±Âç¶ìÀï¡£¤·¤«¤·¡¢ÀèÆü¥Ô¥¿¥ê¾Þ¤ò¼è¤Ã¤¿ÁýÅÄ¤Ï¡ÖÍ¾Íµ¤Ö¤Ã¤³¤¤¤Æ¤¤¤³¤¦¤«¤Ê¡×¤È¶¯µ¤¤Î¥ª¡¼¥À¡¼¤À¤¬¤³¤ì¤¬µÈ¤È½Ð¤ë¤«¶§¤È½Ð¤ë¤«¡£
¡¡°ìÊý¡¢2Ï¢ÇÔÃæ¤Ç¸å¤¬¤Ê¤¤¹â¶¶Ê¸ºÈ¤Ï¡¢¤ï¤é¤Ë¤â¤¹¤¬¤ë»×¤¤¤Ç¡¢²¬Â¼Î´»Ë¤¬¥¢¥Ö¥À¥Ó¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¶â¤Î¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤ò¿È¤ËÃå¤±¤Æ»²Àï¡£¡È¶¯¤¤Ì£Êý¡É¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤È¸À¤¦¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¥¢¥Ö¥À¥Ó¤Î¼ö¤¤¤È¤Ê¤ë¡©
¡¡º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¡ÈÇ®ÂÓÌë¤ËÉé¤±¤ë¤Ê¡ª²Æ¤Î¤°¤Ã¤¹¤ê²÷Ì²¥´¥Á¡É¡£¿²¶ì¤·¤¤Ìë¤Ë¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤ÎºÇ¿·¿çÌ²¥°¥Ã¥º¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¡£¿²¤Ä¤¤¬°¤¤¤È¸À¤¦ÇòÀÐËã°á¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â¿´ÃÏ¤è¤¯Ì²¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥°¥Ã¥º¤òÂÎ¸³¡£¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¥´¥Á¤â¤Ç¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤Îµ¡Ç½¤È¤Ï¡©¡¡²¬Â¼¡¦ÁýÅÄ¤ÏÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ë½ÐÅ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëºÇÀèÃ¼¥°¥Ã¥º¤òÂÎ¸³¡£¤¹¤ë¤È¼ýÏ¿Ãæ¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º£²¿Í¤Ï¥¬¥Á¿²¡©¡¡¤µ¤é¤ËÆæ¤Î¥·¥ó¥¯¥í¸½¾Ý¤¬´¬¤µ¯¤³¤ë¡£
¡¡¥²¥¹¥È2¿Í¤Î¿çÌ²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥È¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡¢¿ûÌî¤¬²ÈÂ²¤ÎÃæ¤Ç¤â½ë¤¬¤ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¡»¡»¤Ç¿²¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¹ðÇò¤·¡¢Áú¹ß¤êÌÀÀ±¡¦¤»¤¤¤ä¤â¡Ö¥Éµé¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤È¶ÄÅ·¡£¤Þ¤¿¡¢ÀÖÁ¿¤Ï¡Ö²øÃÌ¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¿²¤ë¡×¤È¤¤¤¦°Õ³°¤Ê¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤ò¹ðÇò¡£¤³¤ì¤òÁ´°÷¤ÇÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤ë¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¸ú²Ì¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡©
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¿¥¤¥ó¥¹¥¿¥Ö¡¼¥à¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¿ûÌî¡£ÏÃÂê¤Î¡Öº£Æü¥Ó¥¸¥å¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤ä¡ÖAPT.¡Ê¥¢¥Ñ¥È¥¥¡Ë¡×¤â¥â¥Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢ÎÙ¤ÎÀÖÁ¿¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡Ö¥¢¥«¥½¥¢¥«¥½¡Á¢ö¡×¤È¥´¥¥²¥ó¤Ë²Î¤¤½Ð¤·¡¢ÀÖÁ¿¤Ï¥Ý¥«¥ó¡¢°ìÆ±Çú¾Ð¡£¤½¤ó¤ÊÀÖÁ¿¤¬¿çÌ²¤ËÎÉ¤¤¤È¥ª¥¹¥¹¥á¤¹¤ë¹üÈ×¥±¥¢¥°¥Ã¥º¤òÁýÅÄ¤È¤»¤¤¤ä¤¬ÂÎ¸³¤¹¤ë¤È¡¢ÁýÅÄ¡ÖÄË¤¤ÄË¤¤ÄË¤¤¡ª¡×¡¢¤»¤¤¤ä¡ÖÀÖÁ¿·¯¡¢ÄË¤¤¤è¡¼¡ª¡×¤È2¿Í¤È¤âÌåÀä¡£¤½¤³¤ÇÄË¤ß¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¤Ê¤¼¤«¡Ö¥¢¥«¥½¥¢¥«¥½¡Á¢ö¡×¥À¥ó¥¹¤ÇºÆ¥È¥é¥¤¤¹¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Ç²÷Ì²¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©
¡¡¡Ö¥´¥Á26¡×¤â¤¤¤è¤¤¤è8·î¤ÎÃæÈ×Àï¡£¤³¤³¤Ç¥´¥Á¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬16Ëü¤â¤Î¼«Ê¢¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¢¥ì¡¼¥¹¤ÏÂç¤¤¯Æ°¤¯¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤¦¤«¡©¡¡¸½ºß6°Ì¤ÎÇòÀÐ¤È5°Ì¤Î¾®¼ÇÉ÷²Ö¤ÏÊ¸»úÄÌ¤êÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤Àï¤¤¡£¾¡Éé¤ËÅ°¤·¤¹¤®¤ë¤¢¤Þ¤ê¾®¼Ç¤Îµ´µ¤Ç÷¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤ÎÄ«¥É¥é¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¡¢ÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤Å¸³«¤Ë¡£
¡¡¡Ø¤°¤ë¤°¤ë¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æ8·î7Æü19»þ54Ê¬ÊüÁ÷¡Ê¢¨°ìÉôÃÏ°è¤Ç¤Ï20»þ¥¹¥¿¡¼¥È¡Ë¡£
