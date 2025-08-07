ÂçÁÒ»ÎÌç¡ÖÀ¨¤¤³Ú¤·¤¤·ëº§À¸³è¡×ÍýÍ³¤ÏÌ©¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡¡¤ß¤Á¤ç¤Ñ¡ÖLINE¤Ï1Æü²¿É´ÄÌ¤â¤¹¤ë¡×¡¡
¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¡È¤ß¤Á¤ç¤Ñ¡É¤³¤ÈÃÓÅÄÈþÍ¥¡Ê26¡Ë¤ÈÂçÁÒ»ÎÌç¡Ê32¡ËÉ×ºÊ¤¬7Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¡ôÀö¤Ã¤Æ¤Ï¤¸¥á¥ë¡¡¥ß¥é¥¤¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ÎÈ¯Â¼°¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯7·î¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤¿Ç»½ÌÀöÂõÀöºÞ¡Ö¥¢¥ê¥¨¡¼¥ë¡¡MiRAi¡×¥·¥ê¡¼¥º¤È¥Õ¥ê¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥¢¥×¥êÂç¼ê¥á¥ë¥«¥ê¤Î¥³¥é¥Ü¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£¡È¿·ÉÊµé¤Ë¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¡É¤È¤¤¤¦¡Ö¥¢¥ê¥¨¡¼¥ë¡¡MiRAi¡×¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡ÖÉ×ÉØ´Ø·¸¤ò¡È¿·ÉÊµé¡É¤ËÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Ë¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤òÌä¤ï¤ì¤¿ÂçÁÒ¤Ï¡Ö³°Éô¤ÇÆÀ¤¿¾ðÊó¤ä¿·¤·¤¯»ÅÆþ¤ì¤¿¤³¤È¤òÃÏµå¾å¤ÎÃ¯¤è¤ê¤â1ÈÖ¤Ë¡Ê¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤Ë¡ËÊó¹ð¤¹¤ë¤³¤È¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÂçÁÒ¤Ï¡Ö¤è¤½¤Ç¡Ê¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤¬¡Ë¡È¤¦¤Á¤ÎÃ¶Æá¤ÏÊªÃÎ¤ê¤Ê¤ó¤À¤è¡É¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤òÂ¾¤«¤éÊ¹¤¯¤Î¤¬À¨¤¤¤¦¤ì¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¿·¤·¤¤¾ðÊó¤È¤«¤Ï¤¹¤°¤ËÊó¹ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤³¤ó¤Ê¤ÎÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ»×¤ï¤ì¤¿¤¯¤Æ¡Ä¡×¤È¾Ð´é¤ÇÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤¤¤ï¤¯¡Ö°ìÊýÅª¤Ë¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤³¤Ã¤Á¡ÊÂçÁÒ¡Ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È¡¢²È¤Ç¤Î²ñÏÃ¤ÏÂçÁÒ¥á¥¤¥ó¤À¤È¤¤¤¦¤¬¡ÖLINE¤Ï1Æü²¿É´ÄÌ¤â¤¹¤ë¡×¡Ê¤ß¤Á¤ç¤Ñ¡Ë¤ÈÌ©¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦2¿Í¡£¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¡È¿·ÉÊµé¡É¡Ê¤ÎÍýÍ³¡Ë¤È¤¤¤¦¤«¤Í¡£¤Þ¤À¡Ê·ëº§À¸³è¡Ë3Ç¯ÌÜ¤À¤«¤éÂ³¤±¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤¬ÏÃ¤¹¤È¡¢ÂçÁÒ¤Ï¡ÖÀ¨¤¤³Ú¤·¤¤·ëº§À¸³è¤òÁ÷¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤í¤±¤Æ¸«¤»¤¿¡£