¡¡º£ÅÄÈþºù¤¬¼ç±é¤¹¤ëÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿Ëè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«¡Ë¤ÎÂè19½µ¡ÖÍ¦µ¤¤Î²Ö¡×¡ÊÂè94²ó¡Ë¤¬7Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢·òÂÀÏº¡Ê¹â¶¶Ê¸ºÈ¡Ë¤È·ëº§¤·¤¿¥á¥¤¥³¡Ê¸¶ºÚÇµ²Ú¡Ë¤ÎÂç¤¤Ê¤ªÊ¢¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ö¤¨¡©»Ò¶¡¡©¡×¡Ö¤¹¤Ã¤«¤ê¥Þ¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö2¿ÍÌÜÇúÃÂ¡ª¤¢¤Ã¤Ñ¤ì¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌÀÆüÊüÁ÷¤ÎÂè95²ó¤ËâÃ±ÉÅÄ¶¿ÆØ±é¤¸¤ë¼êÖº¼£Ãî¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¡¡¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤Ï»×¤¤ÀÚ¤êÌ¡²è¤òÉÁ¤¤¿¤¤¤È¡¢²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤ë°Õ»×¤ò¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄ¡Ë¤ËÅÁ¤¨¤ë¡£¤Î¤Ö¤ÏÁ´ÎÏ¤Ç±þ±ç¤¹¤ë¤ÈÅú¤¨¡¢´õË¾¤ËÇ³¤¨¤ë2¿Í¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ä5Ç¯¸å¡¢ÁêÊÑ¤ï¤é¤º¿ó¤Ï»°À±É´²ßÅ¹¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£Éû¶È¤Î²Ô¤®¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¤¤¶¼¤á¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¿ó¤ÏÉÔ°Â¤¬Êç¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢¶öÁ³¤¤¤»¤¿¤¯¤ä¡ÊÂç¿¹¸µµ®¡Ë¤ÈºÆ²ñ¡£¤¿¤¯¤ä¤ÈÏÃ¤¹¤¦¤Á¤ËÍ¦µ¤¤Å¤±¤é¤ì¤¿¿ó¤Ï¤½¤ÎÌë¡¢²þ¤á¤Æ¤Î¤Ö¤ËÌ¡²è°ìËÜ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¿ó¤È¤Î¤Ö¤Î¤â¤È¤Ë¡¢¥á¥¤¥³¤È·òÂÀÏº¤¬ÍÄ¤¤Ì¼¤òÏ¢¤ì¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£ºòÆüÊüÁ÷¤ÎÂè93²ó¤Ç·ëº§¤·¤¿2¿Í¤Î´Ö¤ËÌ¼¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ö¥á¥¤¥³¤Ë»Ò¤É¤â¤¤¤ë¡ª¡×¡Ö¤¨¡©»Ò¶¡¡©¡×¡Ö¤¹¤Ã¤«¤ê¥Þ¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢2¿ÍÌÜ¤Î»Ò¤É¤â¤òÇ¥¿±Ãæ¤È¤¤¤¦¥á¥¤¥³¤ÎÂç¤¤Ê¤ªÊ¢¤â±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢¥é¥¹¥È¤Ç¤ÏÌµ»ö¤Ë½÷¤Î»Ò¤ò½Ð»º¡£Êì»Ò¤È¤â¤Ë·ò¹¯¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤È¡Ö¥á¥¤¥³¤Á¤ã¤ó2¿ÍÌÜ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×¡Ö2¿ÍÌÜÇúÃÂ¡ª¤¢¤Ã¤Ñ¤ì¡×¡Ö¤·¤«¤·¤³¤Î¿ôÆü¤ÇÅ¸³«¤¬Áá¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
