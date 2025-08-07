歌手・タレントの中川翔子さんがインスタグラムを更新。妊娠中に毎日のようにスイカを食べていることを明かしました。



【写真を見る】【 中川翔子 】 「わたしのお腹はスイカでできてるかも」 つわり・むくみ対策の救世主は 「この夏毎日のようにスイカに助けてもらいました！」 双子妊娠中の体重増加に不安も





中川さんは、妊娠中の様子とともにスイカの写真を多数投稿しました。ピンクのシャツを着て、お腹を優しく支えながらキッチンに立つ姿も公開。「わたしのお腹はスイカでできてるかもしれない。ってくらいこの夏毎日のようにスイカに助けてもらいました！」と述べています。





投稿によると、中川さんは元々スイカが一番の大好物だったそうですが、つわりの時期やむくみに悩まされている時にも効果があり、医師からも「水分だからOK」と推奨されているとのことです。





また同じ投稿では、「きのう作ったごはんがおいしかったからメモ」と自身で作った「なすミート丼トマト添え」のレシピも紹介。「玉ねぎにんじんみじん切りひき肉をニンニクで炒める。水にさらしたなす角切りも炒め煮」と調理法を説明し、味付けには「ケチャップ、赤ワイン、コンソメ、ウスターソース、ラカント、塩胡椒」を使用。隠し味として「中濃ソース、牡蠣醤油、オイスターソース」を少量加えるとのことです。







中川さんは投稿の後半で、先輩ママたちに「妊娠中最高何キロ体重増えましたか？産後戻りましたか？どのくらいの期間で戻りましたか？」と質問を投げかけています。







双子を妊娠中の中川さんは「双子にしては増え方大丈夫らしいけどそれにしてもドスコイ、、、双子だと、ふたりの重さだけでなく血液量や羊水諸々内容量だけで13キロとか、合計20いくんじゃないかとか、、ギャー」と体重増加への懸念も吐露しています。





投稿の最後には「未来のことは、未来の自分にまかせて いまはいまを気をつけて生きることに専念しよう 塩分気をつけて、なるべく自炊、安静」と妊娠中の生活の心がけも記されていました。







この投稿に、「スイカよりずっと大っきい」「双子ちゃんもスイカが大好きになりそうだね」「私は11年前双子妊娠中20キロ以上増えて一卵性男子の双子それぞれ2790gと3100gで産みました」「妊娠中はまさに20キロ増量しましたが、産後入院中の、母乳育児でなのか15キロ戻りました」などの声が寄せられています。



