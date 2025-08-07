¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Þ¤â¤Ê¤¯È¯Æ° ÆüËÜ¤Ï15¡ó¡¡ÆüÊÆ¤ÇÇ§¼±¤Î¿©¤¤°ã¤¤¤â ¡È¹ç°Õ¤ÎÛ£Ëæ¤µ¡É¤«¤é³Ö¤¿¤ê¹¤¬¤ë
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¤Þ¤â¤Ê¤¯À¤³¦³Æ¹ñ¤Ë¿·¤¿¤ÊÁê¸ß´ØÀÇ¤òÈ¯Æ°¤·¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ë¤Ï15¡ó¤¬²Ý¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Å¬ÍÑÊýË¡¤ò¤á¤°¤ê¿©¤¤°ã¤¤¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Áê¸ß´ØÀÇ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Àè·î¡¢ÆüÊÆ¤¬15¡ó¤ÎÀÇÎ¨¤Ç¹ç°Õ¤·¡¢ÆüËÜ»þ´Ö¤Î¸á¸å1»þ1Ê¬¤ËÈ¯Æ°¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜÂ¦¤ÏEU¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¢§15¡óÌ¤Ëþ¤ÎÉÊÌÜ¤Ï°ìÎ§15¡ó¤Ë¡¢¢§15%°Ê¾å¤ÎÉÊÌÜ¤Ï¿ø¤¨ÃÖ¤«¤ì¤ë¡ÈÆÃÎãÁ¼ÃÖ¡É¤ò¼õ¤±¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤ÎÊ¸½ñ¤Ç¤ÏÆÃÎãÁ¼ÃÖ¤ÏEU¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿°ìÊý¡¢ÆüËÜ¤ÏµºÜ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÅö¶É¼Ô¤Ï¡Ö½¾Íè¤Î´ØÀÇ¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÉÊÌÜ¤Ë15%¤¬¾å¾è¤»¤µ¤ì¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ë¬ÊÆÃæ¤ÎÀÖÂôÂç¿Ã¤Ï¥é¥È¥Ë¥Ã¥¯¾¦Ì³Ä¹´±¤È²ñÃÌ¤·¡¢¡Ö¹ç°ÕÆâÍÆ¤ò²þ¤á¤Æ³ÎÇ§¤·¤¿¾å¤Ç¡¢Ä¾¤Á¤Ë¤½¤ÎÆâÍÆ¤Î¼Â»Ü¡×¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¼«Æ°¼Ö´ØÀÇ¤Î°ú¤²¼¤²»þ´ü¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¹ç°Õ¤ÎÛ£Ëæ¤µ¤«¤éÆüÊÆ¤Î³Ö¤¿¤ê¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎÓË§Àµ ´±Ë¼Ä¹´±
¡Ö¡Ê´ØÀÇ¡Ë15¡óÌ¤Ëþ¤ÎÉÊÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï´ûÂ¸¤Î´ØÀÇÎ¨¤ò´Þ¤á¡¢15¡ó¤¬²Ý¤µ¤ì¤ë¤È¤ÎÇ§¼±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆüÊÆ´Ö¤Ëóòó÷¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤òÊÆÂ¦¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
ÎÓ´±Ë¼Ä¹´±¤Ï¡¢Àè¤Û¤É¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤³¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¹ç°Õ¤·¤¿ÆâÍÆ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÁ¼ÃÖ¤òÄ¾¤Á¤Ë¼è¤ë¤è¤¦µá¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¡¢¡Ö°ú¤Â³¤ÆüÊÆ´Ö¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤Ç°Õ»×ÁÂÄÌ¤·¡¢¹ç°Õ¤ÎÃå¼Â¤Ê¼Â»Ü¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
ÀÅ²¬,
»ûÅÄ²°,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
À¸²Ö,
ÇÛÀþ,
¿ÀÆàÀî,
¾åÅÄ,
²£ÉÍ