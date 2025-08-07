新潟県では、前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気の影響を受けるため、大気の状態が非常に不安定となる見込みです。7日は、雷を伴った激しい雨の降る所がある見込みで、その後も、湿った空気や上空の寒気の影響を受けるため、8日にかけて降水量が増え、大雨となる所がある予想です。

■降り始めからの雨量

降り始め（5日午前8時）から7日10時までの降水量（アメダスによる速報値）

佐渡市羽茂 ３８８．５ミリ

関川村下関 １９５．５ミリ

新潟 １８６．０ミリ ※欠測値を含む

村上市三面 １８３．０ミリ

新潟市松浜 １７３．５ミリ





■今後の雨の予想

※佐渡市羽茂は7日午前0時20分までの24時間降水量が２８４．５ミリと観測史上最大に。

【7日に予想される１時間降水量】

下越 ３０ミリ

中越 ３０ミリ

上越 ４０ミリ

佐渡 ３０ミリ



【7日正午から8日正午までに予想される24時間降水量】

下越 ８０ミリ

中越 ８０ミリ

上越 ５０ミリ

佐渡 ５０ミリ

新潟地方気象台は、佐渡では、7日夕方にかけて、土砂災害に厳重に警戒し、下越では、警戒を。新潟県では、8日昼前にかけて土砂災害に注意・警戒するよう呼びかけています。



また、落雷や竜巻などの激しい突風に注意を。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど安全確保に努めるほか、ひょうの降るおそれもあるため、農作物等の管理に注意するよう呼びかけています。