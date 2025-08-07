ともさかりえ、金子ノブアキら所属の芸能事務所「イトーカンパニー」グループ主催の新人俳優発掘・育成プロジェクト「Ｐｒｏｊｅｃｔ １０’ｓ ＩＣＡ」のアカデミーオーディションが昨年に続き、開催されることが７日、発表された。今年は「Ｐｒｏｊｅｃｔ ＩＴＡ ２０２５」に名称を変え、パワーアップして実施される。

第２弾はイトーカンパニーに加え、矢田亜希子、夏菜らが所属するトヨタオフィスの参加も決定。輝く個性と才能を持った１０歳〜１６歳までの参加希望者を募集する。オーディション合格者は、アカデミー２期生として約半年間のカリキュラムを無料で受講可能。マネジャーとして一線のタレントを担当してきた講師によるノウハウを学ぶことができる。

同アカデミー担当者は「これから芸能界に挑戦してみたい、という意気込みを持った方を募集します。合格者が参加できるカリキュラムでは、現場をよく知る元ベテランマネージャーが現場で生かせるノウハウを教えたり、みんなでワークショップに挑戦したりしていきます。事務所に入り活躍していくためのステップにアカデミーに参加してみませんか？ やる気のある方のご応募お待ちしております」とコメントした。