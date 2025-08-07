ともに壁越えと行こうじゃないか。「アーマード・コア6」のプラモ「SCHNEIDER NACHTREIHER/40E スティールヘイズ」が予約開始8月7日より
コトブキヤは、プラモデル「SCHNEIDER NACHTREIHER/40E スティールヘイズ」を12月に発売する。価格は17,050円。
本商品は「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON」より、V.IV ラスティが駆る軽量二脚型AC「SCHNEIDER NACHTREIHER/40E スティールヘイズ」をプラモデル化したもの。同社のアーマード・コアプラモデルシリーズ「V.I.O.S.（ヴァリアブル.インフィニティ.オーバード.スケール.）」シリーズ第1弾となっている。
本商品はマルチカラー仕様のプラモデルキットとなっており、組上げるだけで作中の再現が可能。
引き出しの関節により胸部が可動。上体を反らせることができ、各関節はシリーズ内で共通規格となっており、組み換えが可能となっている。コアは差し替えにより展開状態の再現もできる。
右肩のプラズマミサイルは差し替えにより発射状態に切り替えができ、ミサイルアームは左右付属で両肩いずれにも懸架ができる。
レーザースライサーは差し替えにより「待機状態」と「展開状態」の切り替えができる。武器を懸架するためのハンガーパーツが左右付属。バーストハンドガン、レーザースライサー、バーストライフルはすべて両側に装備することもできる。
V.IV ラスティのエンブレムデカールは付属する。
また、コトブキヤショップおよびコトブキヤオンラインショップにて予約・購入すると特典として「追加武装パーツ」が付いてくる。
SCHNEIDER NACHTREIHER/40E スティールヘイズ
12月 発売予定
価格：17,050円
サイズ：全高約270mm
【予約開始】- コトブキヤオンラインショップ (@kotobukiya_2han) August 7, 2025
コトブキヤ #アーマード・コア プラモデルシリーズ「V.I.O.S.」第一弾、「SCHNEIDER NACHTREIHER/40E スティールヘイズ」が登場！
9月9日（火）までにご予約いただくと、コトブキヤショップ限定 早期予約特典「追加武装パーツ」プレゼント！https://t.co/oYvXSfUVYk#ARMOREDCORE pic.twitter.com/rha8s5vuUB
付属品
・頭部：NACHTREIHER/44E
・コア：NACHTREIHER/40E
・腕部：NACHTREIHER/46E
・脚部：NACHTREIHER/42E
・バーストハンドガン：MA-E-211 SAMPU
・レーザースライサー：Vvc-774LS
・プラズマミサイル：Vvc-703PM
・バーストライフル：MA-J-200 RANSETSU-RF
・ブースタ：ALULA/21E
・レーザースライサー待機状態×1種
・プラズマミサイル発射形態差し替え用パーツ×1種
・ハンドパーツ×3種（握り手・武器持ち手・平手）
・コア展開パーツ×1種
・ミサイルアーム左右×1種
・武器懸架用ハンガー左右×1種
・各武器接続専用パーツ×3種
