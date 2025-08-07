Ｂｏｙｓ　ｂｅ中川惺太「８人全員がここで決め切る覚悟」８・２２〜３１大阪松竹座公演へ並々ならぬ決意【ロングインタビュー最終回（全４回）】

Ｂｏｙｓ ｂｅの中川惺太（１６）が、メンバー８人で挑む夏の大阪松竹座公演「Ｂｏｙｓ ｂｅ ８ Ｓｕｍｍｅｒ Ｌｉｖｅ」（８月２２〜３１日）に向け、日々汗を流している。「自分たちで考えてつくったライブなので、僕たちらしさはセットリストにも表れているのでは」と自信たっぷり。途中加入した思いや、メンバーへの率直な思いも明かした。

―高校生になって生活の変化は。

「中３から高１は生活リズムが変わりすぎて、ずっと寝不足みたいな感じだったんですけど、高２になってからはリズムが身についてきました。自分の生活のクセが分かって、朝はこの時間にアラームをかけたら絶対起きれるみたいな時間を見つけることができるようになりました。７時半に家を出るんですけど、今まで７時２０分とかに起きてたんですよ。最近は７時に起きてちょっと余裕持ってます」

―学校で一番好きな時間は。

「お昼ご飯ですね。１年の時にめっちゃ仲良かった子たちと、食堂で食べます。クラスは違うんですけど、食堂に集まって食べて、ゲームとか世間話とかしている時間が好きです」

―高校３年に向けて期待することは。

「学校のことじゃなくなっちゃうんですけど、僕が高３になるとＢｏｙｓ ｂｅにも大学生が出てくるので、それまでは高校生グループとしての強みを生かしたい。現実的な話だとホールライブとかしたいですね」

―今、Ｂｏｙｓ ｂｅのメンバーはどんな存在。

「５年ぐらい一緒に過ごしているのでめっちゃ仲がいい友達やし、もしかしたらここから一生一緒に頑張っていく人もいるかもしれないし…。言葉にするのがすごく難しいんですけど、変わりのいない存在というか、学校の人にも絶対埋められへん存在だなと思っています」

―改めて、やってみたい仕事は。

「グループとして一個ランクアップというか、ちゃんと胸を張ってこのメンバーでやるぞってファンの人に言えるようなグループになりたい。来年まで全員高校生なので、ホールツアーもやりたいです。個人としては、できるならすぐに冠ラジオや、モデルでランウェーを歩かせてもらったりしたいです」

―最後に公演を楽しみにする方へメッセージを。

「今回の松竹座は今まで以上にここで決め切るっていう覚悟を全員が持っています。１１人の良さもあるんですけど、この８人でしか見せられない強みというか、そういうところを見ていただけたらうれしいです」（終わり）

◆中川 惺太（なかがわ・せいた）２００９年３月２８日、大阪府生まれ。１６歳。１９年に関西Ｊｒ．として活動開始。２１年に関西Ｊｒ．内ユニット「Ｂｏｙｓ ｂｅ」のメンバーに選出される。得意なことはダンス、笑顔、大阪環状線の全駅名を１０秒以内に言い切ること。