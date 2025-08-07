第107回全国高校野球選手権の第3日は雨天のため午前の部で開催予定だった第1試合の横浜―敦賀気比、第2試合の高知中央―綾羽が順延となった。

午前の部2試合はあす8日の夕方の部に順延され、横浜―敦賀気比は午後4時15分、高知中央―綾羽は午後6時45分から開催される。

この日は、打撃練習やノックで調整し、投手陣はブルペン投球を行った。千代（ちしろ）純平監督は「最初の甲子園練習と開会式のリハーサル、開会式と今日とで試合当日までに4回来させてもらえて、ある意味甲子園に来ることに慣れ始めている。それはすごくありがたい」と感謝した。

練習の途中には選手を集め、「あくまでチーム目標は甲子園で勝つこと。初出場初勝利は当然簡単じゃないけど、その権利を持っているのは今の彼らしかないので、そこを取りに行くぞ」と声をかけた。初めての甲子園で、環境に慣れない様子の選手に「ええんやで、いつも通りやで」と話し、緊張をほぐした。

明日は第4試合の午後6時45分開始となった。現チームでのナイターの経験は滋賀学園（滋賀）と行った練習試合の1度のみだという。「夜の時間に体を動かすことはなかなかないので。朝からの過ごし方とナイター対策ですね」とポイントを挙げた。

北川陽聖主将（3年）は「試合が近づくと、緊張感や気持ちが落ち着かないこともあると思う。でも、いつも通りやるだけっていうことは常に意識していたので、そういう思いで練習している。今は緊張よりもワクワクや楽しみが勝つ」と笑みを浮かべた。