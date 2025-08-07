お笑いタレントのイモトアヤコ（39）が6日放送のTBSラジオ「イモトアヤコのすっぴんしゃん」（水曜後11・00）に出演。人気バラエティー番組「世界の果てまでイッテQ！」の企画について語った。

イモトは先日「イッテQ！」でダンス企画が放送されたとし、「そこに私新メンバーとして今回初めて参加させてもらったんですね」と回顧した。

イモトは2年ほど前からプライベートでダンスを始め、「本当にプライベートレッスンをして、かっこいいダンスをしてさ、インスタグラムに上げたりしてさ、いつか実を結ぶといいな」と思っていたと回顧。今回ダンス部の仕事が入り「とりあえずうれしいと思って。ダンスやってたからこんなお話が来たんだ」と張り切っていたという。

最初は現在のメンバーによる審査があり、KーPOPがテーマであると知り、大好きなBoAの「VALENTI」を踊った。「そしたらなんか全然、思ってた反応と違って。マジでこのために私何度もレッスンして。BoAさんの『VALENTI』をさ、めちゃくちゃ練習して。1人でも何度でも練習して。もう衣装もビチビチに決めてさ、踊ったのにさあ、振り向いた瞬間に内村（光良）さんが“不合格！”って。ウソでしょ！って思って」との結果となったと苦笑した。

「一切笑いにしたくなかったのに、なんかもう笑いになっちゃって。めっちゃウケたの。びっくりして。あれ、こんなウケるんだ、みたいな」とイモト。「笑わせにいってないし、本気でVoAやったし、本気でK-POPやりたくてやったんですけどねえ。高い月謝もお支払いしてさあ、プライベートでだよ。請求したいぐらいだよ、番組に。なんだよ、これ！みたいな」「今心が折れてますよ」とぼやいてみせた。

それでも「まあまあまあまあ、それで何とかまあ新メンバーになって、一応ダンス部に入りましたけど」と入部はしたものの、「実際ふた開けてみたら、全然思ってたダンスと違って。ダンスでもなくて。あたしダンス部って聞いてたけど、ふた開けてみたらゴリゴリの武道で。武道かよ！って思って。どこがダンスだよ！って思って。アクロバティックな空手みたいな武道だった。躰道（たいどう）っていう。60年前に始まった武道なんですけど」と回想。

メンバーは内村、「ガンバレルーヤ」ら7人で1週間合宿を張ったという。団体で動きの美しさや正確さを競う団体法形と、1人が主役となり、他の人を時間内に倒すシナリオと技の難易度を競う展開を行うことになり、「本当に部活だなっていう。一緒に寝食を共にして」と振り返った。

東京に戻ってからも練習をし、本番を迎えたが「いやちょっと私、躰道は深かったな」としみじみ。最初は「K-POPは？」と思っていたものの「2日目ぐらいから躰道のカッコ良さとかかっこ良さに気付いて、そこからは頑張ってやったんですけど」と声を弾ませた。