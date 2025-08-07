バスケットボールB1越谷は7日、クラブの公式X（旧ツイッター）を更新。ヘッドコーチが不在となることを受け、当面のコーチングスタッフ体制を発表した。

クラブをめぐっては、安齋竜三ヘッドコーチに不適切な言動等による選手へのパワーハラスメント事案があったとして、3カ月の活動禁止とけん責の処分を科したと発表していた。

クラブは「このたびのコンプライアンス事案に関する制裁決定を受け、皆様に多大なご迷惑とご心配をおかけしておりますこと、改めて深くお詫び申し上げます」と改めて謝罪し、「本決定によりヘッドコーチが不在となることを受けてのコーチングスタッフ体制が決定しましたので、ご報告いたします」と報告。

「当面の間、コーチとしてメインで指揮を執る役割は『藤原 隆充アシスタントコーチ』が担います。また、発表させていただきました通り、新たにサポートコーチとして『ジェフ・ギブス』氏を迎えます」と発表した。

ギブスサポートコーチについては「選手のメンタルケア、コーチと選手、クラブとチームとの橋渡しとしての役割を担います」とし、来日は「8月下旬を予定しています」と明らかにした。