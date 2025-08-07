ºÆ¿³Ìµºá¤Î¸µ´Ç¸î½õ¼ê¡¦À¾»³Èþ¹á¤µ¤ó¤Ë¼¢²ì¸©·ÙËÜÉôÄ¹¤¬Ä¾ÀÜ¼Õºá
¼¢²ì¸©Åì¶á¹¾»Ô¤ÎÉÂ±¡¤ÇÆþ±¡´µ¼Ô¤ò»¦³²¤·¤¿¤È¤·¤ÆÉþÌò¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºÛÈ½¤Î¤ä¤êÄ¾¤·¤ÇÌµºá¤È¤Ê¤Ã¤¿¸µ´Ç¸î½õ¼ê¤ËÂÐ¤·¡¢¼¢²ì¸©·Ù¤ÎËÜÉôÄ¹¤¬½é¤á¤ÆÄ¾ÀÜ¼Õºá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸µ´Ç¸î½õ¼ê¤ÎÀ¾»³Èþ¹á¤µ¤ó¡Ê45¡Ë¤Ï¡¢2003Ç¯¤Ë¶ÐÌ³Àè¤ÎÉÂ±¡¤ÇÆþ±¡´µ¼Ô¤ò»¦³²¤·¤¿¤È¤·¤Æ12Ç¯´ÖÉþÌò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤êÄ¾¤·¤ÎºÛÈ½¤ÇÌµºá¤¬³ÎÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñ¤È¼¢²ì¸©¤ËÂÐ¤·¤ÆÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤ëºÛÈ½¤Ç¡¢ÂçÄÅÃÏºÛ¤ÏÀè·î17Æü¡¢µõµ¶¤Î¶¡½Ò¤ò·Ù»¡´±¤¬Í¶Æ³¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢¸©¤Ë¤ª¤è¤½3100Ëü±ß¤ÎÇå½þ¤òÌ¿¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¼¢²ì¸©·Ù¤ÎÃÓÆâµ×¹¸ËÜÉôÄ¹¤ÏÀè¤Û¤É¡¢À¾»³¤µ¤ó¤È¤½¤ÎÎ¾¿Æ¤Ë²ñ¤¤¡¢½é¤á¤ÆÄ¾ÀÜ¼Õºá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢À¾»³¤µ¤ó¤Ï¹ñ¤Ø¤ÎÇå½þÀÁµá¤òÂà¤±¤¿È½·è¤òÉÔÉþ¤È¤·¤Æ¹µÁÊ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£