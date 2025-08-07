7日午後1時1分から、日本はトランプ政権から、「相互関税15％」が課されます。赤沢経済再生担当相はラトニック商務長官と協議し、合意内容通りの実施と自動車関税引き下げを求めました。

赤沢大臣は7日未明、ラトニック商務長官と会談しました。

アメリカと合意した「相互関税」の内容について、日本政府はこれまで、従来の関税が15％未満のものは15％に引き上げられ、15％をこえるものには追加はかからず、従来の関税率のままだと説明しています。

しかし、5日にアメリカ側が公表した官報では、すべての品目に対して、15％関税が上乗せされるともよめるものになっています。

赤沢大臣は追加で税はかからないという合意内容に沿ったものに修正を求めるため会談に臨み、合意内容を確認した上で、直ちに実施するよう求めました。

また自動車関税についても、15％への引き下げの速やかな実施を求めています。

一方、トランプ大統領は6日、輸入する半導体についておよそ100％の関税を課す考えを明らかにしましたが、政府関係者は、「日本側の理解としては日本は最恵国待遇なので15％」との見方を示しています。